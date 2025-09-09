2 órája
Kispályás foci: elrajtolt a bajnokság!
Az első hét mérkőzéseivel alrajtolt a 2025/2026-os városi kispályás labdarúgó-bajnokság. Kispályás foci: gólok, mérkőzések.
Kispályás foci: elrajtolt a 2025/2026-os bajnokság - a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség szervezésében.
Kispályás foci - gólok, mérkőzések
- Concoil csoport: Unixkornis-eSport Szombathely 3-2 (0-1). Gól: Takács Á., Kovács D., Lisztes D., ill. Tóth D., Halmos M. FocIszak FC-Bomba Car-ATANÁCS 3-4 (2-1). Gól: Farkas G., Németh B., Antoni Z., ill. Harsányi B. 2, Szandi G., dr. László L.
Intersport csoport: Lizard Projects-Atlantisz SÉ SE 2-1 (0-1). Gól: Szalai Cs., Egyed A., ill. Kiss M. Neon Teflon-TDK Kispályások 4-1 (2-0). Gól: Dévai K., Horváth B., Sebestyén L., Csempesz Z., ill. Molnár B. Sitke-Füles 8-2 (2-1). Gól: Csizmadia A. 4, Takács B. 2, Gyürü T., Horváth P, ill. Örkényi D., Kovács D. Ivytech-Tűzoltóság 6-7 (2-3). Gól: Viszked B. 2, Vajda B. 2, Mészáros R. 2, ill. Németh N. 3, Győrffy M., Polákovics J., Sági A., Iszak G. OFFICE-Tax Team Hungary 2-4 (1-1). Gól: Pezenhofer Gy., Ódor Á., ill. Bolfán B. 2, Ragasits M., Kovács R.
- NEOsport csoport: TDK Kft.-Buday Autófény & Kiss Kertészet 4-0 (1-0). Gól: Horváth T., Farkas M., Horváth G., Frank P. Vasi Meteor-Legend Room 9-0 (3-0). Gól: Rajki I. 3, Tamás L. 3, Kalmár Sz., Siklósi Sz., Szakály B. Rács SE-Corvin Café 2-7 (0-5). Gól: Csillag G., Németh G., ill. Csordás Zs. 3, Tóth D. 3, Rosta D. LK Bulls- ZOTU Reform Marketing Kft. 2-7 (0-4). Gól: Szönye Á., Lippai D., ill. Joó B. 3, Németh N. 3, Pongrácz D. Szikla M.F.C.-Alacool-Aptív 3-3 (1-0). Gól: Ádám V., Sásdi D., Vámos A., ill. Stéber V. 2, Virág K.
- Belvárosi Menza: Laki Architect Studio Kft.-Sasoló Kecskék 2-1 (2-0). Gól: Stéber V., Farkas G., ill. Németh B. NK Sambotel-Vegyeszöldség 4-3 (2-2). Gól: Pusztai Sz. 4, ill. Bonti T. 2, Novák T. Hasak/k/-Sörbarátok 14-1 (3-0). Gól: Mézer V. 5, Dobos D. 4, Pergel L. 2, Gyimesi S. 2, Horváth B., ill. ifj. Romsics A. Ölbői Horgásztó-Isirájder 15-2 (8-1). Gól: Farkas A. 5, Vajda M. 4, Hóbor M., Tóth A., Baksai K. 2, Horváth M., Riba R., ill. Vajda D., Widdor B. Classic FC-GYMTronic Szombathely 2-3 (1-2). Gól: Mester Á., Szvoboda D., ill. Polhammer G., Farkas Z., Katona A.
- Öregfiúk: Falco-Piac Café-Carpolír FC 16-2 (7-1). Gól: Koronczai R. 5, Németh R. 4, Horváth R. 2, Vígh F. 2, Németh Z. 2, Janzsó Z., ill. Babos I. 2. Ops Caffé-Old Time Fürdi Market 5-1 (2-0). Gól: Kovács B. 3, Szepesi T. 2, ill. Wágner R. Szkendó Kft.-Gekko Pub-Tenisz FC 5-4 (2-1). Gól: Kopácsi S. 3, Tebeli Gy. 2, ill. Hajdú K. 2, Geröly Á., Molnár Cs. Aptív Öregfiúk-Faterok 2-1 (0-0). Gól: Kosztolánczi R., Molnár J., ill. Németh L. Jumbo Intertrans Százhold-Tax Team Hungary Öregfiúk 7-1 (4-0). Gól: Szakács N. 2, Varga L. 2, Czeglédi B. Subicz G., Takács J., ill. Horváth R.
- Szenior: Falco-Piac Café Senior-Vörös Proletár 7-0 (7-0). Gól: Lengyel M. 4, Németh Z., Németh R., Janzsó Z. Savaria Honvéd Senior-Profit-Adó Bt. 4-4 (2-2). Gól: Spaits S., Sarang P., Ipsits R., Janzsó Gy., ill. Sümeghy A. 2, Baumann E., Kosztolánczi R. Joy Food Senior-HB United 4-1 (2-0). Gól: Horváth R., Mihók Cs., Borhy Sz., Molnár J., ill. Novák T.