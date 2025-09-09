Kispályás foci: elrajtolt a bajnokság!

Kispályás foci: elrajtolt a 2025/2026-os bajnokság - a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség szervezésében.

Kispályás foci: Lengyel Miklós, a Falco-Piac Café Senior gólerős játékosa.

Fotó: VN/Táncsics András

Kispályás foci - gólok, mérkőzések

Concoil csoport: Unixkornis-eSport Szombathely 3-2 (0-1). Gól: Takács Á., Kovács D., Lisztes D., ill. Tóth D., Halmos M. FocIszak FC-Bomba Car-ATANÁCS 3-4 (2-1). Gól: Farkas G., Németh B., Antoni Z., ill. Harsányi B. 2, Szandi G., dr. László L.

Intersport csoport: Lizard Projects-Atlantisz SÉ SE 2-1 (0-1). Gól: Szalai Cs., Egyed A., ill. Kiss M. Neon Teflon-TDK Kispályások 4-1 (2-0). Gól: Dévai K., Horváth B., Sebestyén L., Csempesz Z., ill. Molnár B. Sitke-Füles 8-2 (2-1). Gól: Csizmadia A. 4, Takács B. 2, Gyürü T., Horváth P, ill. Örkényi D., Kovács D. Ivytech-Tűzoltóság 6-7 (2-3). Gól: Viszked B. 2, Vajda B. 2, Mészáros R. 2, ill. Németh N. 3, Győrffy M., Polákovics J., Sági A., Iszak G. OFFICE-Tax Team Hungary 2-4 (1-1). Gól: Pezenhofer Gy., Ódor Á., ill. Bolfán B. 2, Ragasits M., Kovács R.