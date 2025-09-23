Kispályás foci Szombathelyen: a harmadik hét meccsei, góljai

Kispályás foci a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség szervezésében: gólok, mérkőzések a harmadik hétről.

Kispályás foci: Rosta Dániel, a Corvin Cadé gólerős játékosa.

Fotó: VN/Táncsics András

Kispályás foci - gólok, mérkőzések

Concoil csoport: Peszi FC-Unixkornis 3-2 (1-2). Gól: Bezdi B., Joó B., Illés Á., ill. Berta D., Szabó B. ATANÁCS-Casablanca Café 9-2 (3-1). Gól: dr. László L. 3, Balikó T. 2, Németh Z. 2, Harsányi B., Szandi G., ill. Dan G., Kiss B.

Intersport csoport: Füles FC-Atlantisz SÉ SE 1-1 (0-0). Gól: Kámán A., ill. Szalay D. Lizard Projects-Tax Team Hungary 6-2 (2-1). Gól: Szabó B., Horváth R., Szalay G., Standi R., Katona A , Sulyok B., ill. Varga N., Rácz M. OFFICE-Ivytech 3-6 (3-2). Gól: Horváth L., Ódor Á., Czimber M., ill. Mészáros R. 2, Vajda B. 2, Tímár B., Takács D. Neon Teflon-Tűzoltóság 7-3 (3-2). Gól: Horváth B. 2, Sebestyén L., Déri Cs., Toldi B., Horváth K., Dévai K., ill. Németh N. 2, Budai B. Sitke-TDK Kispályások 2-3 (1-1). Gól: Gyürü T., Csizmadia A., ill. Gulyás T. 2, Kovács G.

NEOsport csoport: Rács SE-Buday Autófény & Kiss Kertészet 6-3 (3-2). Gól: Hajba D. 3, Németh G. 2, Pungor Z., ill. Binger Á. 2, Buday L. Legend Room-Corvin Café 3-8 (2-3). Gól: Maráczi I. 2, Romsics A., ill. Rosta D. 5, Tóth D. 2, Csordás Zs. TDK Kft.-LK Bulls 3-1 (2-0). Gól: Török A. 2, Horváth G., ill. Lippai D. Vasi Meteor-Alacool-Aptív 3-1 (1-1). Gól: Szakály B. 2, Rajki I., ill. Stéber V.

Belvárosi Menza csoport: Hasak/k/-GYMTronic Szombathely 5-2 (3-2). Gól: Mézer V. 2, Horváth B. 2, Dobos D., ill. Madar Á., Németh G. NK Sambotel-Sasoló Kecskék 2-3 (0-0). Gól: Horváth A., Pusztai Sz., ill. Möslinger F., Kircmajer M., Moór Á. Ölbői Horgásztó-Vegyeszöldség 14-0 (9-0). Gól: Kovács T. 3, Horváth M. 3, Nardai M. 2, Farkas A. 2, Baksai K. 2, Tóth R. 2. Isirájder-Sörbarátok 9-4 (4-0). Gól: Wölfer T. 5, Sebestyén P. 2, Widder B., Czeglédi D., ill. Iij. Romsics A. 3, Heller T. FC Classic-Laki Archited Studio 4-1 (2-0). Gól: Tóth F. 2, Jagodits P., Hende T., ill. Farkas G.

Öregfiúk: Young Boys Szombathely-Falco-Piac Café 2-12 (1-4). Gól: Szakács Sz., Czibók A., ill. Koronczai R. 6, Németh R. 3, Németh Z., Enzsöl G., Bori G. Tenisz FC-Aptív Öregfiúk 1-4 (0-1). Gól: Török P., ill. Sziget G. 2, Molnár J., Serman R. Carpolír FC-Jumbo Intertrans Százhold 0-12 (0-5). Gól: Subicz G. 6, Czeglédi B. 3, Csépán N. 2, Takács J. Tax-Team Hungary Öregfiúk-Szkendó Kft.-Gekko Pub 4-6 (2-1). Gól: Horváth R. 2, Szabó Cs., Varga N., ill. Fekete Z. 2, Rajos A. 2, Neczpál G., Takács Cs. Faterok-Ops Caffé 1-3 (0-2). Gól: Alföldi Z., ill. Kovács B., Szabó A., Velladics A.