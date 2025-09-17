Kispályás foci: a második hét meccsei, góljai

Kispályás foci: már a második hét meccseit rendezték - a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség szervezésében.

Kispályás foci. Marton György, az Unixkornis gólerős játékosa.

Fotó: VN/Táncsics András

Kispályás foci - gólok, mérkőzések

Concoil csoport: eSport Szombathely-FocIszak FC-Bomba Car 5-7 (2-6). Gól: Nagy M. 5, ill. Vidák B. 2, Hajmási M. 2, Balikó M , Németh B., Polgár B. Peszi FC-Casablanca Café 3-3 (2-1). Gól: Nagy T. 2, Joó B., ill. Berning A. 2, Németh Z. Illés Akadémia Fiatalok-Unixkornis 6-6 (2-2). Gól: Győrffy M. 2, Gecse B., Marton Z., Kovács T., Vajda M., ill. Marton Gy. 4, Tóth B., Berta D.