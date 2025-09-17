Labdarúgás
Kispályás foci: a második hét meccsei, góljai
A második hét mérkőzéseivel folytatódott a 2025/2026-os városi kispályás labdarúgó-bajnokság. Kispályás foci: gólok, mérkőzések.
Kispályás foci: már a második hét meccseit rendezték - a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség szervezésében.
Kispályás foci - gólok, mérkőzések
Concoil csoport: eSport Szombathely-FocIszak FC-Bomba Car 5-7 (2-6). Gól: Nagy M. 5, ill. Vidák B. 2, Hajmási M. 2, Balikó M , Németh B., Polgár B. Peszi FC-Casablanca Café 3-3 (2-1). Gól: Nagy T. 2, Joó B., ill. Berning A. 2, Németh Z. Illés Akadémia Fiatalok-Unixkornis 6-6 (2-2). Gól: Győrffy M. 2, Gecse B., Marton Z., Kovács T., Vajda M., ill. Marton Gy. 4, Tóth B., Berta D.
- Intersport csoport: TDK Kispályások-Lizard Projects 4-4 (1-1). Gól: Rosta D., Puklér T., Gulyás T., Dienes E., ill. Egyed A. 2, Berta D., Ádám V. Tax Team Hungary-Neon Teflon 1-6 (1-2). Gól: Tóth D., ill. Toldi B. 3, Horváth B. 2, Csempesz Z. Ivytech-Füles FC 6-4 (4-3). Gól: Molnár T. 2, Vajda B. 2, Tímár B., Vajda B., ill. Márok B. 2, Örkényi D., Kovács D.
- NEOsport csoport: Alacool-Aptív-Rács SE 6-3 (4-1). Gól: Stéber V. 3, Virág K., Marsai D., Farkas G., ill. Tóth N., Vajda Sz., Hajba D. Buday Autófény & Kiss Kertészet-Szikla M.F.C. 2-8 (0-5). Gól: Kiss G. 2, ill. Sásdi D. 5, Szalay D. 2, Jagodits P. LK Bulls-Legend Room 3-4 (2-1). Gól: Tóth G. 2, Szőnye Á., ill. Horváth A. 2, Maráczi I., Örkényi D. ZOTU Reform Marketing Kft.-TDK Kkft. 3-1 (1-0). Gól: Pongrácz Zs., Pongrácz D., Kovács T., ill. Horváth G.
- Belvárosi Menza csoport: Sörbarátok-Ölbői Horgásztó 0-13 (0-5). Gól: Nardai M. 4, Havasi J. 2, Hóbor M. 2, Baksay J. 2, Riba R., Farkas A., Tóth A. GYMTronic Szombathely-NK Sambotel 4-1 (2-1). Gól: Farkas Z. 2, Polhammer G. 2, ill. Borbás M. Laki Architect Studio Kft.-Isirájder 10-1 (4-0). Gól: Farkas G. 4, Stéber V. 4, Virág K. 2, ill. Wölfer T.
- Öregfiúk: Falco-Piac Café-Old Time Fürdi Market 4-4 (2-3). Gól: Vígh F. 3, Koronczai R., ill. Németh J. 2, Molnár R., Horváth G. Carpolír FC-Tenisz FC 1-4 (0-3). Gól: Kovács L., ill. Hajdú K., Saródi E., Török P., Módly Sz. Young Boys Szombathely-Faterok 1-2 (1-2). Gól: Czibók A., ill. Alföldi B., Németh L.
- Szenior: Falco-Piac Café Senior-Joy Food Senior 5-2 (2-2). Gól: Lengyel M. 2, Wanek R., Németh R., Horváth G., ill. Molnár J., Mihók Cs. Örökifjak-Savaria Honvéd Senior 8-1 (4-0). Gól: Zátonyi Z. 3, Tóth Gy. 2, Németh J. 2, Szakmári Gy., ill. Spaits S.
