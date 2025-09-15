szeptember 15., hétfő

Kaminos Európa-bajnokság

Kiss Norbert: közel a történelmi, hetedik Eb-arany!

Belgiumban folytatódott a kamionos Európa-bajnokság. A Révész Racing szombathelyi pilótája, Kiss Norbert ismét nagyot versenyzett.

Kamionos Európa-bajnokság: két rajt-cél győzelem - Kiss Norbert nem lassít!

Kiss Norbert
Kiss Norbert útban a cél felé.
Fotó: VN/FIA

Csehország után az elmúlt hétvégén Belgiumban, Zolder pályáján folytatódott a kamionos Európa-bajnokság – a hatszoros Európa-bajnok Kiss Norbert címvédőként, listavezetőként, jó formában érkezett a belga versenyhétvégére.

Kiss Norbert - szombat

A szombathelyi pilóta szombaton az első időmérőn komoly fölénnyel szerezte meg az első rajtkockát – a győzelmi esélyt pedig a tőle megszokott magabiztossággal váltotta diadalra, rajt-cél győzelmet aratott. A nap második viadalán a fordított rajtrácsos szabály értelmében a nyolcadik helyről startol, s bár szépen zárkózott, az utolsó előtti kanyarban már feljött harmadiknak, a célegyenesre fordulva több ellenfelével is összeakadt és hatodikként gurult át a célvonalon a sérült kamionnal.

  • – Sajnálom és csalódott vagyok, hogy a második futam így sikerült. Próbáltam megint óvatosan és türelmesen menni akkor is, amikor próbáltak feltartani. Nagy nehezen sikerült mellé mennem, leszorított a fűre, aztán megpróbáltunk ketten elfordulni egy olyan kanyarban, ahol ketten nem lehet, végül megelőztem Steffi Halmot, ő átvágta a kanyart és telibe talált. Szándékosnak érződik így elsőre, legalábbis teljesen indokolatlan volt ez a megmozdulás – idézte fel a történteket Kiss Norbert.

Kiss Norbert

Vasárnap folytatódott a viadal. A szombathelyi pilóta a szombati naphoz hasonlóan ezúttal is magabiztos volt az időmérőn, majdnem hét tizedmásodperces előnnyel szerezte meg az első rajtkockát a nap első, a hétvége harmadik futamára – ez is mutatja, hogy Norbi kamionját a Révész Racing szakemberei vasárnapra versenykész állapotba hozták! A vasárnapi első futamon a címvédő elsőként rajtolt, és elsőként haladt át a célon – ismét rajt-cél győzelmet aratott. Legnagyobb riválisa, a hozzá hasonlóan hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn másodikként végzett. A hétvége zárófutamát Norbi ismét a nyolcadik helyről kezdte, s bár ismét komoly csatákat kellett megvívnia, ezúttal egyetlen riválisa sem ütközött neki, így a leintésig fel tudott kapaszkodni a harmadik helyig – amivel tovább növelte előnyét az ezúttal hetedikként végző Hahnnal szemben.

Norbi így két versenyhétvégével a sorozat vége előtt 77 pontos előnnyel áll az Eb-pontverseny élén, ami azt jelenti, hogy most hétvégén, Le Mans-ban megszerezheti pályafutása hetedik Európa-bajnoki trófeáját – amelyre korábban még egyetlen pilóta sem volt képes ebben a kategóriában!

  • – Jó hétvégénk volt, a terveink szerint alakul a bajnokság, de mindenki láthatja, hogy hátradőlni nem szabad, mert bármikor bajba lehet kerülni – utalt Kiss Norbi a szombati ütközésre. – Úgyhogy nyomjuk tovább teli gázon, ahogyan eddig. Köszönöm a Révész Racing csapatának, most különösen nagy szükség volt a srácok munkájára, nélkülük nem sikerülhetett volna ilyen jól a vasárnap!

A kamionos Eb szeptember 20-21-én, most hétvégén Franciaországban (Le Mans) folytatódik.

 

 

