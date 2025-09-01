szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Kamion Eb

53 perce

Kiss Norbert Csehországban is tarolt!

Címkék#kamion#Kamion Eb#kiss norbert

A rövid nyári szünet után Csehországban, Most pályáján folytatódott a kamionos Európa-bajnokság az elmúlt hétvégén. A Révész Racing szombathelyi pilótája, Kiss Norbert begyűjtött két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet.

Tóth Gábor
Kiss Norbert Csehországban is tarolt!

Kiss Norbert a dobogó tetején - ismét!

Forrás: FIA

A Révész Racing címvédő, hatszoros Eb-győztes szombathelyi pilótája, Kiss Norbert az összetett pontverseny éllovasaként várta az ötödik versenyhétvégét!

Kiss Norbert
Kiss Norbert "Balu", a MAN kamion volánja mögött - verhetetlen páros!
Forrás: FIA

Kiss Norbert - és a többiek

Kiss Norbert a pénteken rendezett időmérő edzésen utolérhetetlen volt, a megszerzett pole pozíciót pedig magabiztosan váltotta győzelemre a szombati első futamon - rajt-cél győzelmet aratott. Az összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn csak negyedikként ért célba, így Kiss tovább növelte az előnyét az összetettben. A szombati nap és a hétvége második, fordított rajtrácsos futamán a címvédő a szabályok értelmében a nyolcadik helyről startolt, és az esős körülmények között kezdődött versenyen óriási csatákat vívott meg azért, hogy a leintésig minél feljebb tudjon kapaszkodni. Hozta a tőle már megszokott nagyszerű teljesítményt, így végül másodikként intették le.

Nem lehetek elégedetlen, mert sikerült megint növelni az előnyünket az összetettben. Sajnos a második futam utolsó körének az elején kicsit türelmetlen voltam és nem jött ki jól az előzési lehetőség, de összességében minden rendben volt, hiszen Hahnt mind a két versenyen magunk mögött tudtuk tartani - értékelte a szombati napot Kiss Norbert, egyben utalt arra, hogy Hahn a második viadalon "csak" harmadikként ért célba.

A Révész Racing szombathelyi pilótája másnap sem lassított, ugyanis a vasárnap délelőtti időmérő edzésen is a mezőny fölé nőtt, ismét megszerezte az első rajtkockát, majd a nap kora délután rendezett első futamán - amelynek rajtját meg kellett ismételni - a tőle megszokott módon váltotta győzelemre az első starthelyet. A második vasárnapi viadalon, a hétvége záró futamán a nyolcadik pozícióból rajtolt, s akárcsak szombaton, ezúttal is körről körre jött fel, végül a dobogó harmadik fokáig jutott.

-Jó napunk volt, mert gyorsak voltunk és ezúttal a fordított rajtrácsos futamon is kimaradtunk a bajból. Jókat sikerült előznöm és összességében szuper volt az egész hétvége. Köszönöm a munkát a Révész Racing csapatának - nyilatkozta a történelmi hetedik Eb-címe felé száguldó Kiss Norbert. 

Kiss Norbert három fordulóval az idény vége előtt 268 ponttal áll az összetett élén, előnye pedig 67 pont a második német Jochen Hahnnal szemben, ami meglehetősen tekintélyes, hiszen egy hétvége alatt összesen 60 pontot lehet gyűjteni.

A kamionos Eb szeptembert 13-14-én Belgiumban (Zolder) folytatódik.

 

 

