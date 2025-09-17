A Göcsej Kupán szerepel az Egis Körmend

Az ország egyik legrégebbi felkészülési tornáján a házigazda Zalaegerszeg mellett pályára lép az osztrák Traiskirchen Lions, az Egis Körmend, valamint az élvonalba visszatérő Kométa-Kaposvári KK együttese is. Pénteken az elődöntőket, szombaton a helyosztókat rendezik. Érdekesség, ha úgy alakul, ismét összejöhet egy ZTE–Körmend kosárlabda-párharc. A két csapat múlt szomvaon a körmendi Mogyorósy-emléktorna döntőjében csapott össze legutóbb, akkor a zalaiak nyertek.

Az Egis Körmend kosárlabdacsapata pénteken és szombaton Zalaegerszegen szerepel

Fotó: VN/Egis Körmend

A Göcsej Kupa kosárlabda-torna programja

A program. Péntek, 16.45: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend. 19.00: Zalakerámia ZTE KK–Traiskirchen Lions

Szombat. 16.00: bronzmérkőzés. 18.15: döntő.

A felnőtt torna mellett egy U19-es felkészülési tornára is sor kerül, melynek helyszíne az Ostoros Károly Csarnok.

Program. Péntek, 17.00: Zalakerámia ZTE KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely. 19.00: AKMÉ Körmendi Törpördögök–DKKA

Szombat. 9.00: bronzmérkőzés. 11.00: döntő.