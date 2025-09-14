1 órája
Kosárlabda: ezüstérmes az Egis Körmend - fotók
Második helyen végzett az Egis Körmend a 19. Mogyorósy Szilárd kosárlabda-emléktornán, melyet a ZTE nyert meg.
Négy csapat vett részt Körmenden a Mogyorósy Szilárd kosárlabda-emléktornán. Pénteken az elődöntőket, szombaton a helyosztókat rendezték.
Péntek
Egis Körmend–KK Hansai Helios Domzale 105-84 (24-15, 28-25, 30-23, 23-21).
Egis Körmend: Avery 20/3, Davis 15/9, Moore 14. Ivosev 3, Kiss B. 11/9. Csere: Nagy P. –, Ohams 13, Ferencz 9/9, Durázi 15, Farkas –, Hansen –. Edző: Teo Hojc.
A Domzale legjobb dobója: Morano 14.
A Körmend végig vezetve simán győzött és jutott a szombati döntőbe.
Egis Körmend–KK Hansai Helios DomzaleFotók: Jámbori Tamás
A másik mérkőzésen:
Zakakerámia ZTE KK–GTK Gliwice 78-60 (21-12, 24-16, 13-20, 20-12).
Zalakerámia ZTE KK: Hunter 11/3, Takács Mi. 6, Scherer 12/9, Varance 15, Tóth Á. 8. Csere: Johnson 9/3, Kucsora 9/3, Csátaljay, Szalay 3/3, Mokánszki 3, Csizmadia –. Edző: Sebastjan Krasovec.
Szombat
Bronzmérkőzés:
KK Hansai Helios Domzale–GTK Gliwice 77-89.
Döntő:
Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK 74-82 (23-27, 19-16, 20-21, 12-18). Körmend, 800 néző.
Egis Körmend: Avery 13/6, Davis 9, Ivosev 9, Durázi 11, Moore 23/6. Csere: Ferencz 5/3, Kiss B. 4. Edző: Teo Hojc.
Zalakerámia ZTE KK: Hunter 10/3, Takács Mi. 11/9, Scherer, Varence 13/3, Tóth Á. 12. Csere: Kucsora 8/6, Mokánszki, Johnson 19, Hellems 9/3, Szalay –. Edző: Sebastjan Krasovec.
A két ősi rivális összecsapásám a vasiaknál Ohams térdsérülés miatt nem játszott. A körmendi együttes mindössze hét játékossal állt fel. Szinte végig fej-fej mellett haladt a két csapat, a hajrában azonban felülkerekedett a ZTE, amely így megnyerte a tornát.
Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KKFotók: Cseh Gábor
Második az Egis Körmend a kosárlabda-tornán
A 19. Mogyorósy Szilárd emléktorna végeredménye: 1. Zalakerámia ZTE KK, 2.Egis Körmend, 3. GTK Gliwice, 4. KK Hansai Helios Domzale.