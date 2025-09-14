Kosárlabda: ezüstérmes az Egis Körmend - fotók

A másik mérkőzésen:

Zakakerámia ZTE KK–GTK Gliwice 78-60 (21-12, 24-16, 13-20, 20-12).

Zalakerámia ZTE KK: Hunter 11/3, Takács Mi. 6, Scherer 12/9, Varance 15, Tóth Á. 8. Csere: Johnson 9/3, Kucsora 9/3, Csátaljay, Szalay 3/3, Mokánszki 3, Csizmadia –. Edző: Sebastjan Krasovec.

Szombat

Bronzmérkőzés:

KK Hansai Helios Domzale–GTK Gliwice 77-89.

Döntő:

Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK 74-82 (23-27, 19-16, 20-21, 12-18). Körmend, 800 néző.

Egis Körmend: Avery 13/6, Davis 9, Ivosev 9, Durázi 11, Moore 23/6. Csere: Ferencz 5/3, Kiss B. 4. Edző: Teo Hojc.

Zalakerámia ZTE KK: Hunter 10/3, Takács Mi. 11/9, Scherer, Varence 13/3, Tóth Á. 12. Csere: Kucsora 8/6, Mokánszki, Johnson 19, Hellems 9/3, Szalay –. Edző: Sebastjan Krasovec.

A két ősi rivális összecsapásám a vasiaknál Ohams térdsérülés miatt nem játszott. A körmendi együttes mindössze hét játékossal állt fel. Szinte végig fej-fej mellett haladt a két csapat, a hajrában azonban felülkerekedett a ZTE, amely így megnyerte a tornát.