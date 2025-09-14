szeptember 14., vasárnap

19. Mogyorósy Szilárd Emléktorna

Kosárlabda: ezüstérmes az Egis Körmend - fotók

Címkék#EGIS Körmend#Mogyorósy Szilárd Emléktorna#kosárlabda

Második helyen végzett az Egis Körmend a 19. Mogyorósy Szilárd kosárlabda-emléktornán, melyet a ZTE nyert meg.

Pum András

Négy csapat vett részt Körmenden a Mogyorósy Szilárd kosárlabda-emléktornán. Pénteken az elődöntőket, szombaton a helyosztókat rendezték.

kosárlabda
A Körmend kosárlabda-csapatának játékosa, Jalen Moore a döntőben 23 pontot dobott
Fotó: Cseh Gábor

Péntek
Egis Körmend–KK Hansai Helios Domzale 105-84 (24-15, 28-25, 30-23, 23-21). 
Egis Körmend: Avery 20/3, Davis 15/9,  Moore 14. Ivosev 3, Kiss B. 11/9. Csere: Nagy P. –, Ohams 13, Ferencz 9/9, Durázi 15, Farkas –, Hansen –. Edző: Teo Hojc.
A Domzale legjobb dobója: Morano 14. 
A Körmend végig vezetve simán győzött és jutott a szombati döntőbe.

Egis Körmend–KK Hansai Helios Domzale

Fotók: Jámbori Tamás

A másik mérkőzésen:
Zakakerámia ZTE KK–GTK Gliwice  78-60 (21-12, 24-16, 13-20, 20-12). 
Zalakerámia ZTE KK: Hunter 11/3, Takács Mi. 6, Scherer 12/9, Varance 15, Tóth Á. 8. Csere: Johnson 9/3, Kucsora 9/3, Csátaljay, Szalay 3/3, Mokánszki 3, Csizmadia –. Edző: Sebastjan Krasovec.
Szombat
Bronzmérkőzés:
KK Hansai Helios Domzale–GTK Gliwice 77-89.
Döntő:
Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK 74-82 (23-27, 19-16, 20-21, 12-18). Körmend, 800 néző.
Egis Körmend: Avery 13/6, Davis 9, Ivosev 9, Durázi 11, Moore 23/6. Csere: Ferencz 5/3, Kiss B. 4. Edző: Teo Hojc.
Zalakerámia ZTE KK: Hunter 10/3, Takács Mi. 11/9, Scherer, Varence 13/3, Tóth Á. 12. Csere: Kucsora 8/6, Mokánszki, Johnson 19, Hellems 9/3, Szalay –. Edző: Sebastjan Krasovec.

A két ősi rivális összecsapásám a vasiaknál Ohams térdsérülés miatt nem játszott. A körmendi együttes mindössze hét játékossal állt fel. Szinte végig fej-fej mellett haladt a két csapat, a hajrában azonban felülkerekedett a ZTE, amely így megnyerte a tornát.

Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK

Fotók: Cseh Gábor

Második az Egis Körmend a kosárlabda-tornán

A 19. Mogyorósy Szilárd emléktorna végeredménye: 1. Zalakerámia ZTE KK, 2.Egis Körmend, 3. GTK Gliwice, 4. KK Hansai Helios Domzale. 

 

