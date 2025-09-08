Forray Gábor az év edzője, Perl Zoltán az év játékosa

A kosárlabda Szakmai és Utánpótlás Bizottság és az Utánpótlás albizottság javaslatai alapján a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége döntést hozott, hogy mely játékosok és edzők bizonyultak a legjobbnak a mögöttünk hagyott évadban. A díjazottak köre a hazai bajnokságokban szereplő magyar játékosokra és edzőkre terjed ki, és a 2024/25-ös szezonban nyújtott teljesítményeket díjazza - olvasható az MKOSZ honlapján.

Forray Gábor sikeresen dolgozott Körmenden

Fotó: VN/Novák Noel

"Az edzőknél szempont volt az elért eredmény, az általuk irányított csapat fejlődése, miként menedzselték a saját tehetségeiket, válogatott játékosaikat, illetve a játékosanyaghoz képest ki volt az, akinek csapata felülteljesített. A játékosok esetében az eredmények mellett az objektív értékelést, összehasonlítást komolyabb statisztikai és elemzési háttér is segítette." - írják.

Nos, a 2024/25-ös bajnokság férfi edzője az akkor az Egis Körmendet - nyár óta az MVM OSE-Lions csapatát - irányító Forray Gábor lett! Az év férfi kosárlabdázója pedig a bajnoki ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes Falco-Vulcano Energia KC Szombathely válogatott játékosa, Perl Zoltán lett!

Perl Zoltán lett az év legjobb férfi kosárlabda-játékosa

Fotó: Archív/Unger Tamás

Kosárlabda: Forray Gábort kérdeztük az elismerésről

Forray Gábor a meglehetősen kis költségvetésű Egis Körmenddel a 2024/25-ös szezonban Magyar Kupa-ezüstérmet szerzett, míg a bajnokságban a 6. helyen zárt csapatával.

"Ma szereztem tudomást arról, hogy a 2024/2025-ös év edzője lettem. - írta Forray Gábor, a szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményében. - Bár az Egis Körmend csapata, mely a liga egyik legkisebb büdzséjével rendelkezett, így is a bajnokság 6. helyén tudott végezni, illetve ne feledjük el, hogy egy magyar kupa ezüstérmet is sikerült elnyernünk. Természetesen megtisztelő a díjazás, de nem csak kizárólag az én sikerem! Ezúton szeretném hálámat kifejezni az Egis Körmend menedzsmentjének, játékosainak, illetve az ország talán egyik “legkisebb” stábjának, hogy mindenben a segítségemre voltak. Elsősorban azonban mégis a fantasztikus körmendi közönségnek és szurkolótáborának szeretném külön megköszönni. Ők azok, akik a legnehezebb pillanatokban az ország legjobb szurkolásával és atmoszférájával mindig ott álltak a csapatuk mögött.