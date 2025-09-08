1 órája
Forray Gábor az év edzője, Perl Zoltán az év játékosa
Az Egis Körmend kosárlabdacsapatát az előző bajnoki szezonban irányító Forray Gábort választották az év férfi edzőjének, míg a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosarasát, Perl Zoltánt az év férfi kosarasának.
A kosárlabda Szakmai és Utánpótlás Bizottság és az Utánpótlás albizottság javaslatai alapján a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége döntést hozott, hogy mely játékosok és edzők bizonyultak a legjobbnak a mögöttünk hagyott évadban. A díjazottak köre a hazai bajnokságokban szereplő magyar játékosokra és edzőkre terjed ki, és a 2024/25-ös szezonban nyújtott teljesítményeket díjazza - olvasható az MKOSZ honlapján.
"Az edzőknél szempont volt az elért eredmény, az általuk irányított csapat fejlődése, miként menedzselték a saját tehetségeiket, válogatott játékosaikat, illetve a játékosanyaghoz képest ki volt az, akinek csapata felülteljesített. A játékosok esetében az eredmények mellett az objektív értékelést, összehasonlítást komolyabb statisztikai és elemzési háttér is segítette." - írják.
Nos, a 2024/25-ös bajnokság férfi edzője az akkor az Egis Körmendet - nyár óta az MVM OSE-Lions csapatát - irányító Forray Gábor lett! Az év férfi kosárlabdázója pedig a bajnoki ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes Falco-Vulcano Energia KC Szombathely válogatott játékosa, Perl Zoltán lett!
Kosárlabda: Forray Gábort kérdeztük az elismerésről
Forray Gábor a meglehetősen kis költségvetésű Egis Körmenddel a 2024/25-ös szezonban Magyar Kupa-ezüstérmet szerzett, míg a bajnokságban a 6. helyen zárt csapatával.
"Ma szereztem tudomást arról, hogy a 2024/2025-ös év edzője lettem. - írta Forray Gábor, a szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményében. - Bár az Egis Körmend csapata, mely a liga egyik legkisebb büdzséjével rendelkezett, így is a bajnokság 6. helyén tudott végezni, illetve ne feledjük el, hogy egy magyar kupa ezüstérmet is sikerült elnyernünk. Természetesen megtisztelő a díjazás, de nem csak kizárólag az én sikerem! Ezúton szeretném hálámat kifejezni az Egis Körmend menedzsmentjének, játékosainak, illetve az ország talán egyik “legkisebb” stábjának, hogy mindenben a segítségemre voltak. Elsősorban azonban mégis a fantasztikus körmendi közönségnek és szurkolótáborának szeretném külön megköszönni. Ők azok, akik a legnehezebb pillanatokban az ország legjobb szurkolásával és atmoszférájával mindig ott álltak a csapatuk mögött.
Hálás vagyok mindenkinek, és ezúton köszönöm az MKOSZ vezetőségének is, hogy méltónak találtak erre az elismerésre." - zárta szavait a népszerű "Fofó".