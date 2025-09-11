19. Mogyorósy Szilárd Emléktorna
Kosárlabda: Körmend-ZTE döntő is összejöhet
Négy csapat részvételével pénteken és szombaton rendezik meg Körmenden a 19. Mogyorósy Szilárd kosárlabda-emléktornát.
Kosárlabda: két nap, négy csapat Körmenden
A 19. Mogyorósy Szilárd emléktorna programja. Péntek. 16.30: Zalakerémia ZTE KK–GTK Gliwice. 19.00: Egis Körmend–GTK Gliwice.
Szombat. 16.30: bronzmérkőzés. 19.00: döntő.
