Kosárlabda: Körmend-ZTE döntő is összejöhet

Négy csapat részvételével rendezik pénteken és szombaton a 19. Mogyorósy Szilárd kosárlabda-emléktornát. A házigazda Egis Körmend mellett a Zalakerémia ZTE KK, a szlovén KK Hansai Helios Domzale és a lengyel GTK Gliwice együttese szerepel. A két győztes az aleő, míg a két vesztes a 3. helyért csatázhat majd. Pénteken rendezik az elődöntőket, szombaton pedig a helyosztókat.

Az Egis Körmend kosárlabdacsapatának vezetőedzője, Teo Hojc a Mogyorósy Szilárd emléktornán vezetheti csapatát

Fotó: Szendi Péter

Kosárlabda: két nap, négy csapat Körmenden

A 19. Mogyorósy Szilárd emléktorna programja. Péntek. 16.30: Zalakerémia ZTE KK–GTK Gliwice. 19.00: Egis Körmend–GTK Gliwice.

Szombat. 16.30: bronzmérkőzés. 19.00: döntő.

