19. Mogyorósy Szilárd Emléktorna

51 perce

Kosárlabda: Körmend-ZTE döntő is összejöhet

Címkék#Mogyorósy Szilárd Emléktorna#kosárlabda#felkészülés

Négy csapat részvételével pénteken és szombaton rendezik meg Körmenden a 19. Mogyorósy Szilárd kosárlabda-emléktornát.

Pum András

Négy csapat részvételével rendezik pénteken és szombaton a 19. Mogyorósy Szilárd kosárlabda-emléktornát. A házigazda Egis Körmend mellett a Zalakerémia ZTE KK, a szlovén  KK Hansai Helios Domzale és a lengyel GTK Gliwice együttese szerepel. A két győztes az aleő, míg a két vesztes a 3. helyért csatázhat majd. Pénteken rendezik az elődöntőket, szombaton pedig a helyosztókat. 

kosárlabda
Az Egis Körmend kosárlabdacsapatának vezetőedzője, Teo Hojc a Mogyorósy Szilárd emléktornán vezetheti csapatát
Fotó: Szendi Péter

Kosárlabda: két nap, négy csapat Körmenden

A 19. Mogyorósy Szilárd emléktorna programja. Péntek. 16.30: Zalakerémia ZTE KK–GTK Gliwice. 19.00: Egis Körmend–GTK Gliwice. 
Szombat. 16.30: bronzmérkőzés. 19.00: döntő. 
 

 

