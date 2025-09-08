Kosárlabda: körmendi ezüstérem Oroszlányban

Négy csapat vett részt az oroszlányi Tóth László kosárlabda-emléktornán. Pénteken az elődöntőket, szombaton a helyosztókat rendezték. A Körmend az elődöntőben simán verte a Szegedet, míg a fináléban szoros mérkőzésen maradt alul az Oroszlány ellen, így a vasiak a második helyen zárták a tornát. A piros-feketék nyáron igazolt Egyesült Államokbeli légiósaik ponterős játékkal mutatkoztak be a viadalon.

Jalen Moore, a körmendi kosárlabdacsapat egyik új szerzeménye az első meccsen 12, a másodikon 21 pontot dobott

Fotó: VN/Egis Körmend

Péntek

SZTE-Szedeák—Egis Körmend 71-96 (12-20, 24-30, 16-26, 19-20). Oroszlány, Tóth László-emléktorna, férfi kosárlabda-mérkőzés, elődöntő.

SZTE-Szedeák: Vulikics 11/3, Cseh 4, Drenovac 15, Zsíros 3/3, Records 15. Csere: Fortune 21/12, Polányi, Anda, Papp, Mészáros 2, Kiss-Leizer –. Edző: Simándi Árpád.

Egis Körmend: Moore 12, Davis 15/9, Kiss B. 5, Ivosev 2, Avery 16/6. Csere: Durázi 10/6, Ferencz 13/9, Doktor 4, Kiss M. 9/3, Ohams 6, Hansen 2, Nagy 2. Edző: Teo Hojc.

MVM OSE-Lions–BC Komarno (szlovák) 88-71 (22-20, 22-21, 27-16, 17-14). Oroszlány, Tóth László-emléktorna, férfi kosárlabda-mérkőzés, elődöntő.

MVM OSE-Lions: Balsay 4/3, Davis 19/9, Randolph 10/6, Takács Zs. 5/3, Sejfic 11. Csere: Szabadfi 7/3, Kristyák –, Doss 22/6, Sövegjártó –, Ruják 2, Peringer 2, Csuti 6/6. Edző: Forray Gábor.

Szombat

Másnap az SZTE-Szedeák a BC Komárnóval csapott össze a harmadik helyért, majd a döntőben az Egis Körmend és az MVM OSE-Lions játszott egymással.

Bronzmérkőzés

SZTE-Szedeák–BC Komarno 72-61 (17-17, 20-12, 19-20, 16-12).

A Szeged legjobb dobói: Drenovac 24/9, Polányi 12/12.

Döntő

MVM OSE-Lions–Egis Körmend 93-82 (27-18, 16-24, 21-24, 29-16). Oroszlány, Tóth László-emléktorna, férfi kosárlabda-mérkőzés.

MVM Ose-Lions: Doss 18/3, Sövegjártó 5, McMurrin 21/3, Takács Zs. 5/3, Sejfic 19. Csere: Balsay 4/3, Szabadfi 2, Ruják 2, Randolph 14/12, Peringer 2, Csuti 1. Edző: Forray Gábor.

Egis Körmend: Avery 3, Kiss M. 5, Moore 22/3, Durázi 7, Ivosev 6. Csere: Chams 14, Davis 16, Doktor 2, Kiss B. 5/3, Ferencz 2. Edző: Teo Hojc.

A torna végeredménye: 1. MVM OSE-Lions, 2. Egis Körmend, 3., SZTE-Szedeák, 4. BC Komárno.