Légióst cserélt az Egis Körmend

Július végén igazolta le az izraeli Maccabi Haifától az Egis Körmend kosárlabdacsapatától Jonathan Davist. Az Egyesült Államokbeli légiós játszott a felkészülési meccseken, tornákon – utoljára a Göcsej Kupa döntőjében játszott, 13 ponttal járult hozzá a ZTE elleni 80-77-es győzelemhez. Ám a szombati, NKA Pécs elleni bajnokin már nem lép pályára a játékos – Davis távozott Körmendről.

Forrás: VN/korihait.fi

A klub Facebook-oldala szerint „Jonban egy kiváló embert ismertünk meg, akitől a róla előzetesen látottak alapján azt vártuk, hogy csapatunk egyik meghatározó játékosa lesz. Ebben egy korábbi sérülése sajnos akadályozza, és a legnagobb igyekezete ellenére sem tudta azt hozni a pályán, amit reméltünk tőle. Hálával tartozunk neki, hiszen a Göcsej Kupa döntőjében ő is mindent megtett azért, hogy szűk rotációval is el tudjuk hozni a trófeát”

A piros-feketék Trevor Blondin személyében meg is találták Davis utódját - Blondin már meg is érkezett a Rába-partjára. A 29 éves, amerikai kosárlabdázó legutóbb Svédországban, a Boras Basket együttesében játszott, ahol 25 mérkőzésen 19.2 pontot átlagolt. A büntetőket 84%-kal értékesítette, közel négy lepattanót és három gólpasszt gyűjtött meccsenként. Korábban megfordult Belgiumban, Finnországban, Görögországban, Romániában és Szlovákiában is.