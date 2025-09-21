szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Kosárlabda

1 órája

Kosárlabda: visszavágott az Egis Körmend a ZTE-nek!

Címkék#ZTE#Egis Körmend#kosárlabda

Az első helyen végzett az Egis Körmend kosárlabdacsapata az 56. Göcsej Kupán, Zalaegerszegen

Pum András

A Göcsej Kupán kosárlabda-tornán a rendező ZTE, az Egis Körmend, a Kaposvár és az osztrák Traiskirchen vett részt. Pénteken az elődöntőket, szombaton a helyosztókat rendezték.

kosárlabda
A Göcsej Kupa kosárlabda-torna MVP-je a körmendi Jalen Moore lett
Fotó: VN/Egis Körmend


Péntek
Kometa-KVGY Kaposvári KK –Egis Körmend 99-101 (21-28, 17-25, 28-27, 33-21). Zalaegerszeg, Göcsej Kupa kosárlabda-mérkőzés,  elődöntő.
Kaposvár: Trammel 15/9, Paár 12/6, Szőke 5/3, Kis R. 3, Parker 2. Csere: Tarján 2, Filipovity 9, Walker 14/12, Wilson 27/18, Rosic –, Puska 10/6, Buzás -. Edző: Dzunics Braniszlav.
Egis Körmend: Moore 14, Davis 9/3, Ferencz 17/15, Avery 22/6, Durázi 21. Csere: Hansen –, Herczeg –, Kiss B. 11/6, Nagy –, Ivosev 7. Edző: Teo Hojc.
A körmendi csapatból sérülés miatt Kiss Mátyás, Doktor Péter és Ohams hiányzott.
A másik elődöntőben: Zalakerámia ZTE KK–Traiskirchen Lions (osztrák) 84-64 (20–12, 14–22, 27–17, 23–13).
ZTE: Hunter 5/3, Takács Milán 3, Hellems 12, Varence 10/3, Tóth Á. 8. Csere: Johnson 17/6, Csátaljay 7/3, Kucsora 15/9, Mokánszki 4, Scherer 3/3, Gerencsér, Garai. Edző: Sebastjan Krasovec.


Szombat
Kaposvár–Traiskirchen Lions 88-84 (26-25, 21-17, 24-23, 17-19). Zalaegerszeg, Göcsej Kupa, bronzmérkőzés.
Egis Körmend –Zalakerámia ZTE KK 80-77 (19-16, 22-18, 20-20, 19-23). Zalaegerszeg, Göcsej Kupa, döntő.
Egis Körmend: Moore 20/6, Davis 13, Durázi –, Ivosev 14, Avery 12/3. Csere: Ferencz 5/3, Hansen 5/3, Herczeg, Kiss 9/9, Nagy P. 2. Edző: Teo Hojc.
ZTE: Hunter 2, Takács Mi. 3/3, Hellems 18/3, Varence 19/12, Tóth 2. Csere: Kucsora 16/6, Johnson 13, Scherer 2, Mokánszki 2, Csátaljay. Edző: Sebastjan Krasovec.
Az első negyed a Körmendé volt, még úgy is, hogy a 3. percben Durázi bokasérülésr szenvedett. A zalaiak csak az utolsó negyed elején vezettek először (64-61), de a hajrá ismét a vendégeké volt, akik 80-77-tre nyertek, visszavágva így a Mogyorósy-emléktorna döntőjében elszenvedett vereségért.
 

Két körmendi kosárlabda-játékos a különdíjasoknák

A torna legjobb játékosa Jalen Moore (Körmend), legjobb középjátékosa Ivosev Tamás (Körmend) lett.

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
