Kőszegi Írottkő SZSE: két arany Ausztriából

Sikeres időszakot tudhatnak maguk mögött a Kőszegi Írottkő SZSE ifjú teniszezői. Kőszegi Írottkő SZSE: két arany Ausztriából!

Vaol.hu

Kőszegi Írottkő SZSE
Kőszegi Írottkő SZSE: balról Tihanyi Luca.
Fotó: VN/Kőszegi Írottkő SZSE

Kőszegi Írottkő SZSE

Továbbra is eredményesen szerepel az ausztriai egyéni tornákon Tihanyi Luca. Legutóbb a Diadem Kupa többnapos felnőtt versenyen diadalmaskodott Mürzzuschlagban – a döntőbeli ellenfelét is két sima szettben verte. A torna egy héten át tartott, Luca összesen öt mérkőzést játszott – mindegyiket megnyerte. A friss egyetemista játékos ezzel szorgalmasan gyűjtögeti a pontokat az osztrák csapatbajnokságban a Bad Sauerbrunn játékosaként. 

A kőszegi Írottkő SZSE másik tehetséges teniszezője Őri Anna párjával, az osztrák Lea-Marie Frech-el együtt nagy csatában 2:1 arányban megnyerték a burgenlandi U12-es két fős csapatbajnokságot Oberpullendorfban – a két csoportgyőztes páros vívta a finálét. Anna kiváló játékkal nyerte az egyénit, 6:0, 6:0 arányban diadalmaskodott. Míg párosban szintén az ő kitűnő játékának köszönhetően 6:2, 6:2 arányban nyert amagyar-osztrák duó – és lett aranyérmes.

 

