Külföldi befektető a Haladásban!

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Delli Sport Invest AG stratégiai partnerségben állapodott meg a nagy hagyományokkal rendelkező Haladás futballklub jövőjéről - derült ki a lapunknak küldött közleményből.

Pum András

"Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a külföldi, svájci Delli Sport Invest AG (DSM AG) vállalat bejelenti, hogy megállapodásuk értelmében az Invest AG megvásárolja a Haladás 1919 Kft. üzletrészének 30%-át Szombathely Megyei Jogú Várostól" - olvasható a közleményben.

külföldi
A Haladás Sportkomplexumban tartott sajtótájékoztatón mutatták be az új, 30%-os külföldi, svájci tulajdonost
Fotó: VN/Unger Tamás

Hozzátették: "A város 67 %-os részesedéssel továbbra is többségi tulajdonos marad, míg az Invest AG kisebbségi tulajdonosként lesz felelős a Haladás 1919 Kft. sportszakmai fejlesztéséért.

Az új partnerség célja, hogy a két világ legjavát ötvözze: a helyi gyökerekkel rendelkező szombathelyi utánpótlás-fejlesztést a cégcsoport egyéb klubbefektetéseiből származó nemzetközi szakértelmével és szinergiákkal. Ez nemcsak a Haladás 1919 Kft. és a mintegy 220 játékossal rendelkező, szombathelyi Illés Akadémia közötti szoros együttműködést erősíti, hanem fenntartható lendületet ad a klub és a játékosok fejlesztésének is".

Dr. Nemény András, Szombathely város polgármestere elmondta: 

„Nagy reményeket fűzök a közös munkához az Invest AG-val. Személyesen vettem részt az intenzív tárgyalások többségén, így meggyőződéssel tudom mondani, hogy komoly sportszakmai befektető érkezett Szombathelyre. Olyan, akinek az elképzelései egybeesnek a város érdekeivel. Közös célunk, hogy tiszta viszonyokat teremtve, az önkormányzati, állami és magán erőforrásokat hatékonyan felhasználva elérjük, hogy minőségi futballt láthassanak a szombathelyiek. Ez a bejelentés egy hosszú út első lépése, de hiszem, hogy a tulajdonosok, a támogató sportszervezetek és a szurkolók segítségével együtt nagyon messzire jutunk, és a Haladás-család újra nagy és büszke lesz.”

Martin Dellenbach, a DSM AG igazgatótanácsának elnöke úgy fogalmazott: 

„Amit a klub neve ’Haladás’ (németül Fortschritt) jelent, az tökéletesen tükrözi identitásunkat. A játékosok, edzők és klubok strukturált fejlesztésében szerzett tapasztalatainkkal hozzá szeretnénk járulni a Haladás ambiciózus útjának támogatásához. A hagyomány, az infrastruktúra és a nemzetközi szakértelmünk kombinációja szilárd alapot teremt a jövő számára.”

Forrás: Unger Tamás

Több futballklubban is érdekelt a külföldi partner

A DSM AG-ról

"A Delli Sport Management AG egy svájci székhelyű, magántulajdonban lévő sportmenedzsment holding. A vállalat nemzetközi szinten működik, több klub tulajdonosaként a szisztematikus tehetségfejlesztést, valamint a gazdaságilag fenntartható klubmenedzsmentet képviseli.

A jelenlegi befektetései közé tartozik a tizenegyszeres cseh bajnok és nemzetközi kupaszereplő FC Viktoria Plzeň, az osztrák Bundesliga-klub, az osztrák kupa döntőse, a TSV Hartberg, az ambiciózus harmadosztályú SV Lafnitz, valamint az ÖFB-licenccel rendelkező DSM Football Academy East Styria"- közölte a szerkesztőségünknek küldött közleményben.

 

 

