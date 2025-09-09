szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sport

42 perce

Labdarúgás: a volt Haladás-támadó is gratulált unokahúga fejesgóljaihoz

Címkék#sport#labdarúgás#gratuláció

A Viktoria FC női NB I-es labdarúgócsapatának középpályása, Németh Mirtill két gólt fejelt Szekszárdon - ezzel pontot mentett csapatának. Találataihoz a korábbi Haladás-támadó, Németh Márió is gratulált.

Pum András

Labdarúgás: A női labdarúgó 3. fordulójában a Viktoria FC 2-2-es döntetlent ért el Szekszárdon úgy, hogy kétszer is a vasiak egyenlítettek. A szombathelyi együttes mindkét találatát a szünetben csereként beállt támadó középpályás, Németh Mirtill szerezte. Ráadásul mindkettőt fejjel - az elsőt az 53., a másodikat a 85. percben. A 20 éves futballista tehát egy félidő alatt rengeteget tett csapat pontszerzéséért.

labdarúgás
Labdarúgás: Németh Mirtill ezúttal fejjel volt eredményes.
Fotó: VN - Archív/Unger Tamás

Labdarúgás

- Hogy korábban fejeltem-e gólt? Nem, felnőttszinten nem, utoljára az utánpótlásban sikerült fejjel betalálnom - felelte érdeklődésünkre Németh Mirtill. - Markó Edina vezetőedző egyébként azzal az utasítással küldött pályára, hogy segítsem a támadásokat, legyek ott a befejezéseknél és minél többel lőjjek kapura. Ugyanoda 8-as pozícióba álltam be, ahol korábban is játszottam. Az első gólom előtt a félpályánál kaptunk egy szabadrúsást, amit Pintér Tekla felívelt. A védőm mögöttem egy méterre helyezkedett, ennyi pedig elég volt számomra, hogy a kaputól 11 méterről el tudjam fejelni a labdát, ami aztán a hálóban kötött ki. A másodiknál szöglethez jutottunk, engem Edina a rövid sarokhoz küldött, nem utolsósorban abban bízva, hogy fejjel ismét eredményes lehetek. A labda azonban a hosszúra érkezett. Kovács Virág befelé cselezett, majd középre ívelt én pedig öt méterről fejeltem a kapuba. Úgy érzem a gólok mellett mezőnyben is jól ment a játék, tudtam segíteni a csapatnak. Úgy utaztunk Szekszárdra, hogy nyerni akarunk, de így, ahogy a meccs alakult nem lehetünk elégedetlenek a döntetlennel sem. Sajnos a Szekszárd két helyzetből két gólt szerzett. Mi sok helyzetet kialakítottunk, ezeket pontosabban kell befejeznünk. A meccs után gratuláltak a lányok és másnap írt unokabátyám, a korábban a Haladásban, jelenleg Budafokon futballozó Németh Márió is, látta, hogy két gólt szereztem - ő is gratulált. Pénteken Pécsre megyünk, majd a következő hétvégén utazunk az MTK-hoz - jó lenne a két meccsből minimum két pontot szerezni, de Pécsett a győzelemre is van esélyünk.

 

 

 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu