Labdarúgás: a volt Haladás-támadó is gratulált unokahúga fejesgóljaihoz

Labdarúgás: A női labdarúgó 3. fordulójában a Viktoria FC 2-2-es döntetlent ért el Szekszárdon úgy, hogy kétszer is a vasiak egyenlítettek. A szombathelyi együttes mindkét találatát a szünetben csereként beállt támadó középpályás, Németh Mirtill szerezte. Ráadásul mindkettőt fejjel - az elsőt az 53., a másodikat a 85. percben. A 20 éves futballista tehát egy félidő alatt rengeteget tett csapat pontszerzéséért.

Labdarúgás: Németh Mirtill ezúttal fejjel volt eredményes.

Fotó: VN - Archív/Unger Tamás

Labdarúgás

- Hogy korábban fejeltem-e gólt? Nem, felnőttszinten nem, utoljára az utánpótlásban sikerült fejjel betalálnom - felelte érdeklődésünkre Németh Mirtill. - Markó Edina vezetőedző egyébként azzal az utasítással küldött pályára, hogy segítsem a támadásokat, legyek ott a befejezéseknél és minél többel lőjjek kapura. Ugyanoda 8-as pozícióba álltam be, ahol korábban is játszottam. Az első gólom előtt a félpályánál kaptunk egy szabadrúsást, amit Pintér Tekla felívelt. A védőm mögöttem egy méterre helyezkedett, ennyi pedig elég volt számomra, hogy a kaputól 11 méterről el tudjam fejelni a labdát, ami aztán a hálóban kötött ki. A másodiknál szöglethez jutottunk, engem Edina a rövid sarokhoz küldött, nem utolsósorban abban bízva, hogy fejjel ismét eredményes lehetek. A labda azonban a hosszúra érkezett. Kovács Virág befelé cselezett, majd középre ívelt én pedig öt méterről fejeltem a kapuba. Úgy érzem a gólok mellett mezőnyben is jól ment a játék, tudtam segíteni a csapatnak. Úgy utaztunk Szekszárdra, hogy nyerni akarunk, de így, ahogy a meccs alakult nem lehetünk elégedetlenek a döntetlennel sem. Sajnos a Szekszárd két helyzetből két gólt szerzett. Mi sok helyzetet kialakítottunk, ezeket pontosabban kell befejeznünk. A meccs után gratuláltak a lányok és másnap írt unokabátyám, a korábban a Haladásban, jelenleg Budafokon futballozó Németh Márió is, látta, hogy két gólt szereztem - ő is gratulált. Pénteken Pécsre megyünk, majd a következő hétvégén utazunk az MTK-hoz - jó lenne a két meccsből minimum két pontot szerezni, de Pécsett a győzelemre is van esélyünk.



