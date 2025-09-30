Labdarúgás: kiállították a vasi vezetőedzőt, de így is nyert csapata

Budaörs–Viktoria FC 0-3 (0-2). Budaörs, 200 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Nagy A.

A Viktoria FC futballistái első győzelmüket ünnepelték

Fotó: VN/Viktoria FC

Viktoria FC: Schvirján – Urbán, Kovács V. Pintér – Nagy D., Németh M. (Tőzsér, 82.), Novák (Hécz, 55.) Sági, Varró - Petrovics (Polovics, 82.), Gravencz (Csizmadia, 70.). Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Varró 2 (45+1, 84.), Petrovics (44. – 11-esből).

Az első félidőben a vasiak irányították a játékot. Sok volt a párharc, kemény ütközés, de a szombathelyiek felvették a kesztyűt és jobban futballoztak ellenfelüknél. A 25. percben a reklamáló Markó Edinát két sárga lappal kiállította a játékvezető., A 44. percben Petrovics tizenegyesével, majd nem sokkal később Varró találatával a félidőben 2-0-ea vezettek a vendégek.

Szünet után is a Viktoria volt a kezdeményezőbb, Schvirjánnak nem volt nagy védenivalója, de magabiztosan húzta el a beadásokat. A vasiaknál Petrovics kapufát fejelt, Csizmadia a keresztlécet találta el, majd a hajrában Varró állította be a 3-0-ás végeredményt.

A Viktoria magabiztosan nyert, győzelme még nagyobb arányú is lehetett volna.

Markó Edina: – Nagyon jó teljesítményt nyújtottak a lányok. - mondta Markó Edina. - A meccs elejétől kezdve ült, amit elterveztünk. Az első félidő nagy részében irányítottuk a játékot, helyzeteket alakítottunk ki. A félidő végére góllá érett a fölényünk, amikor egy mélységi passzt követően Petrovics Petrával szemben szabálytalankodtak, ő pedig értékesítette a büntetőt. Nem sokkal később Varró Vera elcsípett egy átadást, és megszerezte a második gólunkat. Lélektanilag ez sokat jelentett. A szünetben megbeszéltük, hogy ugyanazt a játékot kell játszanunk, nem állhatunk vissza, a bátor előrejáték vezethet célra. A második félidőben a Budaörs próbált változtatni a játékán, de ezt is megoldottuk. Egyénileg és csapatszinten is kiemelkedőt nyújtottunk, gratulálok a csapatnak. Azt az elszántságot és felelősségvállalást láttam, amit mindig szerettem volna – úgy fest, most érkeztünk meg a bajnokságba.