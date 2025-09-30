szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sport

1 órája

Labdarúgás: kiállították a vasi vezetőedzőt, de így is nyert csapata

Címkék#félidő#Viktoria FC#hajrában#győzelem

A női labdarúgó NB I 6. fordulójában a Viktoria FC megszerezte első győzelmét. A vasiak 3-0-ra nyertek Budaörsön.

Pum András

Budaörs–Viktoria FC 0-3 (0-2).  Budaörs, 200 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Nagy A.

labdarúgás
A Viktoria FC futballistái első győzelmüket ünnepelték
Fotó: VN/Viktoria FC

Viktoria FC: Schvirján – Urbán, Kovács V. Pintér – Nagy D., Németh M. (Tőzsér, 82.), Novák (Hécz, 55.) Sági, Varró -  Petrovics (Polovics, 82.), Gravencz (Csizmadia, 70.). Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Varró 2 (45+1, 84.), Petrovics (44. – 11-esből).

Az első félidőben a vasiak irányították a játékot. Sok volt a párharc, kemény ütközés, de a szombathelyiek felvették a kesztyűt és jobban futballoztak ellenfelüknél. A 25. percben a reklamáló Markó Edinát két sárga lappal kiállította a játékvezető., A 44. percben Petrovics tizenegyesével, majd nem sokkal később Varró találatával a félidőben 2-0-ea vezettek a vendégek. 

Szünet után is a Viktoria volt a kezdeményezőbb, Schvirjánnak nem volt nagy védenivalója, de magabiztosan húzta el a beadásokat. A vasiaknál Petrovics kapufát fejelt, Csizmadia a keresztlécet találta el, majd a hajrában Varró állította be a 3-0-ás végeredményt. 

A Viktoria magabiztosan nyert, győzelme még nagyobb arányú is lehetett volna.

Markó Edina: – Nagyon jó teljesítményt nyújtottak a lányok. - mondta Markó Edina. - A meccs elejétől kezdve ült, amit elterveztünk. Az első félidő nagy részében irányítottuk a játékot, helyzeteket alakítottunk ki. A félidő végére góllá érett a fölényünk, amikor egy mélységi passzt követően Petrovics Petrával szemben szabálytalankodtak, ő pedig értékesítette a büntetőt. Nem sokkal később Varró Vera elcsípett egy átadást, és megszerezte a második gólunkat. Lélektanilag ez sokat jelentett. A szünetben megbeszéltük, hogy ugyanazt a játékot kell játszanunk, nem állhatunk vissza, a bátor előrejáték vezethet célra. A második félidőben a Budaörs próbált változtatni a játékán, de ezt is megoldottuk. Egyénileg és csapatszinten is kiemelkedőt nyújtottunk, gratulálok a csapatnak. Azt az elszántságot és felelősségvállalást láttam, amit mindig szerettem volna – úgy fest, most érkeztünk meg a bajnokságba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu