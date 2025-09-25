Magyar Kupa: komoly meglepetések a 3. fordulóban! (képgalériával)

Magyar Kupa: kedden és szerdán a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa 3. fordulójának meccseit játszották le a még versenyben lévő csapatok.

Magyar Kupa: Körmend VSE-Telekes 0-3.

Fotó: Szendi Péter

Komoly meglepetésekkel folytatódott a vasi kupasorozat.

A megyei I. osztály éllovasát, a Haladást hazai pályán búcsúztatta a Körmend - a játéknap szenzációját szolgáltatva.

Két III. osztályú csapat is továbbjutott: a Nemeskolta a Felsőcsatárt, a Vasvár pedig a Bozsokot ejtette ki! Ilyen "magasságokba" nem igen szokott eljutni harmadosztályú csapat.

A megyei II. osztály két élcsapatának a csatáján a Kőszeg elverte az Egyházasrádócot.

A Telekes is meglepőnek tűnő győzelmet aratott a Körmend VSE vendégeként.

Magyar Kupa - jegyzőkönyvek

Kőszegi Lóránt FC (II.)–Egyházasrádóci SE (II.) 4–1 (2–0). Kőszeg, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Dr. Polgár T.

Kőszeg: Berber – Kiss B. (Molnár Cs.), Lintner (Horváth N.), Kovács D., Imre, Marti, Szijártó, Kovács Zs. (Prógli), Takács (Varga D.), Balázs, Kalucza (Kumánovich).

Egyházasrádóc: Balogh – Merőtei, Vilics, Lengyel, Krajczár (Bányik), Loibenbeck, Lendvai (Varga Z.), Horváth L., Molnár I., Molnár L., Halász.

Gólszerzők: Kalucza (2), Kovács D., Imre, ill. Halász

Haladás (I.)–Körmendi FC (II.) 1–2 (1–1). Szombathely. Jv.: Vass I.

Haladás: Macoun – Fekete (Nagy-Foki), Erdélyi, Büki, Hende, Németh N. (Andor), Kránitz (Vigh), Hujber (Győre), Kelemen, Bíró Á. (Buzás), Bíró D.

Körmend: Pataki – Pálmai (Breznovits), Kelemen, Tompek, Szijjártó Ár., Szijjártó Áb., Likerecz (Markó), Vígh, Pálla, Szemes, Nagy B.

Gólszerzők: Erdélyi, ill. Pálmai, Likerecz.

Nemeskoltai KSK (III.)–Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK (II.) 3–1 (1–1). Nemeskolta. Jv.: Kondor T.

Nemeskolta: Sipos – Bánhegyi Zs., Németh L., Stéber, Kovács B., Gombkötő, Farkas B., Kovács A., Szén, Dienes, Bánhegyi M.

Felsőcsatár: Antoni – Horváth B. (Kopácsi), Podlaviczki, Horváth L., Krancz (Egerszegi), Tieber J. (Pock), Bugnits, Mahucs (Simon), Hábetler, Tieber B., Szalóki-Varsányi (Szigeti).

Gólszerzők: Stéber (2), Podlaviczki (öngól), ill. Tieber B.

Király SE (I.)–Vép VSE (I.) 5–0 (3–0). Szombathely-Újperint. Jv.: Pázsi M.

Király: Kovács Á. – Takács, Bodor, Szabó B., Németh G. (Őri), Czöndör (Rózsa), László, Rózsás, Horváth D., Schimmer (Kudron), Nagy Á. (Katona).

Vép: Bezdi B. – Ötvös, Péter (Gombás B.), Bezdi Sz., Vilics (Beke), Illés (Czeglédy), Farkas G., Tama G., Takács Á., Balikó, Takács M.

Gólszerzők: Czöndör (2), Kudron, Szabó B., Németh G.