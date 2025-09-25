1 órája
Magyar Kupa: komoly meglepetések a 3. fordulóban! (képgalériával)
A 3. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vasi labdarúgó kupasorozat, a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa. Magyar Kupa: gólok, mérkőzések - és komoly megleptések!
Magyar Kupa: kedden és szerdán a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa 3. fordulójának meccseit játszották le a még versenyben lévő csapatok.
Komoly meglepetésekkel folytatódott a vasi kupasorozat.
- A megyei I. osztály éllovasát, a Haladást hazai pályán búcsúztatta a Körmend - a játéknap szenzációját szolgáltatva.
- Két III. osztályú csapat is továbbjutott: a Nemeskolta a Felsőcsatárt, a Vasvár pedig a Bozsokot ejtette ki! Ilyen "magasságokba" nem igen szokott eljutni harmadosztályú csapat.
- A megyei II. osztály két élcsapatának a csatáján a Kőszeg elverte az Egyházasrádócot.
- A Telekes is meglepőnek tűnő győzelmet aratott a Körmend VSE vendégeként.
Magyar Kupa - jegyzőkönyvek
Kőszegi Lóránt FC (II.)–Egyházasrádóci SE (II.) 4–1 (2–0). Kőszeg, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Dr. Polgár T.
Kőszeg: Berber – Kiss B. (Molnár Cs.), Lintner (Horváth N.), Kovács D., Imre, Marti, Szijártó, Kovács Zs. (Prógli), Takács (Varga D.), Balázs, Kalucza (Kumánovich).
Egyházasrádóc: Balogh – Merőtei, Vilics, Lengyel, Krajczár (Bányik), Loibenbeck, Lendvai (Varga Z.), Horváth L., Molnár I., Molnár L., Halász.
Gólszerzők: Kalucza (2), Kovács D., Imre, ill. Halász
Haladás (I.)–Körmendi FC (II.) 1–2 (1–1). Szombathely. Jv.: Vass I.
Haladás: Macoun – Fekete (Nagy-Foki), Erdélyi, Büki, Hende, Németh N. (Andor), Kránitz (Vigh), Hujber (Győre), Kelemen, Bíró Á. (Buzás), Bíró D.
Körmend: Pataki – Pálmai (Breznovits), Kelemen, Tompek, Szijjártó Ár., Szijjártó Áb., Likerecz (Markó), Vígh, Pálla, Szemes, Nagy B.
Gólszerzők: Erdélyi, ill. Pálmai, Likerecz.
Nemeskoltai KSK (III.)–Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK (II.) 3–1 (1–1). Nemeskolta. Jv.: Kondor T.
Nemeskolta: Sipos – Bánhegyi Zs., Németh L., Stéber, Kovács B., Gombkötő, Farkas B., Kovács A., Szén, Dienes, Bánhegyi M.
Felsőcsatár: Antoni – Horváth B. (Kopácsi), Podlaviczki, Horváth L., Krancz (Egerszegi), Tieber J. (Pock), Bugnits, Mahucs (Simon), Hábetler, Tieber B., Szalóki-Varsányi (Szigeti).
Gólszerzők: Stéber (2), Podlaviczki (öngól), ill. Tieber B.
Király SE (I.)–Vép VSE (I.) 5–0 (3–0). Szombathely-Újperint. Jv.: Pázsi M.
Király: Kovács Á. – Takács, Bodor, Szabó B., Németh G. (Őri), Czöndör (Rózsa), László, Rózsás, Horváth D., Schimmer (Kudron), Nagy Á. (Katona).
Vép: Bezdi B. – Ötvös, Péter (Gombás B.), Bezdi Sz., Vilics (Beke), Illés (Czeglédy), Farkas G., Tama G., Takács Á., Balikó, Takács M.
Gólszerzők: Czöndör (2), Kudron, Szabó B., Németh G.
Kemenesalja FC (II.)–Újperint SE (II.) 0–4 (0–0). Vönöck. Jv.: Bagoly G.
Kemenesalja: Princzes – Őri, Czöndör, Péter, György, Kutasi, Németh R. (Papp M.), Zseli (Horváth O.), Németh M., Szabó J., Palotai.
Újperint: Tóth D. – Németh M., Sásdi, Kardos (Tancsics), Buna, Imre (Soós), Hegyi (Varga V.), Horváth M. (Polgár), Gombás (Pados), Szász, Bakucz.
Gólszerzők: Hegyi (2), Gombás, Buna.
Tutitextil-Körmend VSE (II.)–Telekes Medosz SE 0–3 (0–2). Körmend-Horvátnádalja. Jv.: Marton A.
Körmend: Kónya P. – Papp P., Tompa, Kazinczki, Frühvirth, Krajczár (Barbalits), Szatmáry, Nagy B., Berta (Németh Cs.), Szabó P., Papp Á. (Szemes).
Telekes: Blaskovics – Németh M., Czövek, Osvald M., Kónya, Németh F. (Orsós), Vincze, Osvald B. (Herczeg), Molnár T., Nyári B., Vörös (Nyári Zs.).
Gólszerzők: Osvald M., Kónya, Németh F.
Magyar Kupa: Tutitextil - Telekes focimeccsFotók: Szendi Péter
Szarvaskend SE (I.)–Csepregi SE (I.) 4–1 (2–1). Szarvaskend. Jv.: Mórocz Gy.
Szarvaskend: Esztergályos – Tóth A. (Kellner), Zsoldos, Niksz (Vörös), Meskó (Kis-Nemes), Tuboly (Velekei), Földes, Tompa, Wolf (Németh M.), Tóth G., Törő.
Csepreg: Takács Kr. (Tóth N.) – Koósz (Sándor), Takács Ke., Takács D., Pócza (Németh B.), Balogh-Sövér, Nika, Németh Cs. (Reichardt), Lukács, Berzlánovich (Gergye), Sabia.
Gólszerzők: Tuboly (2), Kis-Nemes, Németh M., ill. Berzlánovich.
Uraiújfalu SE (II.)–Schott Lukácsháza SE 2–4 (2–2). Uraiújfalu. Jv.: Németh T.
Uraiújfalut: Király – Keszei (Balogh M.), Szabó K., Burka, Farkas R., Horváth B., Pungor, Binder, Bokor, Agg B. (Simon), Kerekes.
Lukácsház: Borsos – Csuka (Németh Cs.), Bolfán, Gadó (Naisz), Pados (Pásztor), Krancz, Iker, Vörös, Zugonics Mátyás (Márok), Zugonics Máté Zénó, Gombás.
Gólszerzők: Agg B., Kerekes, ill. Iker (2), Márok, Krancz.
Vasvár VSE (III.)–Bozsoki SE (II.) 3–3 (1–1). Vasvár. Jv.: Boda Gy.
Vasvár: Gombor – Sipos, Dénes, Huszár (Lukács), Czövek, Elekes (Gargya), Bödei (Németh R.), Tausz, Gotthárd, Dávid, Márton.
Bozsok: Szenteleki – Bigner (Dan), Nagy Zs. (Varga B.), Marti, Dévényi, Dobány Patrick, Kovács P., Hock-Sirson (Pál), Kaposi (Kalmár), Németh O., Kiss M.
Gólszerzők: Gotthárd, Márton, Dobány Patrick (öngól), ill. Németh O., Dobány Patrick, Nagy Zs.
Maradt még négy meccs jövő hétre is.
Október 1., szerda, 16.00: Gérce-Vásárosmiske (II.)–Csákánydoroszló (I.). 16.30: Mersevát (III.)–Sárvár (I.). 18.00: Söpte (I.)–Szentgotthárd (I.).