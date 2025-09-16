Magyar Kupa: folytatódik a vasi sorozat - pályán a Sárvár, a Szarvaskend!

Folytatódik a vasi Magyar Kupa-sorozat!

Magyar Kupa: a Szarvaskend néhány napja még a Ferencvárossal játszott kupameccset - most következik a Csepreg.

Fotó: Cseh Gábor

Magyar Kupa

A versenyben marad futballcsapatok jövő hét szerdán lépnek pályára, a mérkőzések 16 órakor kezdődnek. Már ott van a mezőnyben a Magyar Kupa főtáblás küzdelmeitől a hétvégén búcsúzó Sárvár, Szarvaskend kettős.

Összejött néhány kifejezetten éles meccs, így például nehéz megjósolni a Kőszeg–Egyházasrádóc, a Söpte–Szentgotthárd, vagy a Király–Vép párharc győztesét, továbbjutóját.

Érdekesség, hogy még három vármegyei III. osztályú gárda is versenyben van: a Mersevát, a Sárvár és a Nemeskolta.

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa, 3. forduló, menetrend (szeptember 24, 16.00):

Mersevát (III.)–Sárvár (I.)

Uraiújfalu (II.)–Lukácsháza (I.)

Gérce-Vásárosmiske (II.)–Csákánydoroszló (I.)

Nemeskolta (III.)–Felsőcsatár (II.)

Kőszeg (II.)–Egyházasrádóc (II)

Söpte (I.)–Szentgotthárd (I.)

Király (I.)–vép (I.)

Haladás (I.)–Körmendi FC (I.)

Kemenesalja (II.)–Újperint (II.)

Körmend VSE (II.)–Telekes (II.)

Szarvaskend (I.)–Csepreg (I.)

Vasvár (III.)–Bozsok (II.)

A továbbjutás egy meccsen dől el, döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú gárda jut tovább, ha pedig azonos osztályban játszó ellenfelek ikszelnek, akkor egyből 11-esek következnek.



