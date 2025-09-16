3 órája
Magyar Kupa: folytatódik a vasi sorozat - pályán a Sárvár, a Szarvaskend!
Az MLSZ Vas Vármegyei Labdarúgó Igazgatóságában kisorsolták a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa 3. fordulójának a párosításait. Magyar Kupa: jövő szerdán fociznak!
Folytatódik a vasi Magyar Kupa-sorozat!
Magyar Kupa
A versenyben marad futballcsapatok jövő hét szerdán lépnek pályára, a mérkőzések 16 órakor kezdődnek. Már ott van a mezőnyben a Magyar Kupa főtáblás küzdelmeitől a hétvégén búcsúzó Sárvár, Szarvaskend kettős.
Összejött néhány kifejezetten éles meccs, így például nehéz megjósolni a Kőszeg–Egyházasrádóc, a Söpte–Szentgotthárd, vagy a Király–Vép párharc győztesét, továbbjutóját.
Érdekesség, hogy még három vármegyei III. osztályú gárda is versenyben van: a Mersevát, a Sárvár és a Nemeskolta.
Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa, 3. forduló, menetrend (szeptember 24, 16.00):
- Mersevát (III.)–Sárvár (I.)
- Uraiújfalu (II.)–Lukácsháza (I.)
- Gérce-Vásárosmiske (II.)–Csákánydoroszló (I.)
- Nemeskolta (III.)–Felsőcsatár (II.)
- Kőszeg (II.)–Egyházasrádóc (II)
- Söpte (I.)–Szentgotthárd (I.)
- Király (I.)–vép (I.)
- Haladás (I.)–Körmendi FC (I.)
- Kemenesalja (II.)–Újperint (II.)
- Körmend VSE (II.)–Telekes (II.)
- Szarvaskend (I.)–Csepreg (I.)
- Vasvár (III.)–Bozsok (II.)
A továbbjutás egy meccsen dől el, döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú gárda jut tovább, ha pedig azonos osztályban játszó ellenfelek ikszelnek, akkor egyből 11-esek következnek.