szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Magyar Kupa: folytatódik a vasi sorozat - pályán a Sárvár, a Szarvaskend!

Címkék#sport#foci#Magyar Kupa

Az MLSZ Vas Vármegyei Labdarúgó Igazgatóságában kisorsolták a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa 3. fordulójának a párosításait. Magyar Kupa: jövő szerdán fociznak!

Vaol.hu

Folytatódik a vasi Magyar Kupa-sorozat!

Magyar Kupa
Magyar Kupa: a Szarvaskend néhány napja még a Ferencvárossal játszott kupameccset - most következik a Csepreg.
Fotó: Cseh Gábor

Magyar Kupa

A versenyben marad futballcsapatok jövő hét szerdán lépnek pályára, a mérkőzések 16 órakor kezdődnek. Már ott van a mezőnyben a Magyar Kupa főtáblás küzdelmeitől a hétvégén búcsúzó Sárvár, Szarvaskend kettős.

Összejött néhány kifejezetten éles meccs, így például nehéz megjósolni a Kőszeg–Egyházasrádóc, a Söpte–Szentgotthárd, vagy a Király–Vép párharc győztesét, továbbjutóját.

Érdekesség, hogy még három vármegyei III. osztályú gárda is versenyben van: a Mersevát, a Sárvár és a Nemeskolta.

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa, 3. forduló, menetrend (szeptember 24, 16.00):

  • Mersevát (III.)–Sárvár (I.)
  • Uraiújfalu (II.)–Lukácsháza (I.)
  • Gérce-Vásárosmiske (II.)–Csákánydoroszló (I.)
  • Nemeskolta (III.)–Felsőcsatár (II.)
  • Kőszeg (II.)–Egyházasrádóc (II)
  • Söpte (I.)–Szentgotthárd (I.)
  • Király (I.)–vép (I.)
  • Haladás (I.)–Körmendi FC (I.)
  • Kemenesalja (II.)–Újperint (II.)
  • Körmend VSE (II.)–Telekes (II.)
  • Szarvaskend (I.)–Csepreg (I.)
  • Vasvár (III.)–Bozsok (II.)

A továbbjutás egy meccsen dől el, döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú gárda jut tovább, ha pedig azonos osztályban játszó ellenfelek ikszelnek, akkor egyből 11-esek következnek.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu