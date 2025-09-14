szeptember 14., vasárnap

Labdarúgás

Magyar Kupa: kiesett a Szarvaskend, a Sárvár - már nincs vasi csapat a mezőnyben...

A labdarúgó Magyar Kupában 3. fordulójában három NB I.-es csapat is elvérzett: az Újpest, a Puskás és a Kisvárda is kiesett. Magyar Kupa: kisorsolták a 4. forduló meccseit.

Tóth Gábor
Magyar Kupa: Szarvaskend-FTC 0-15.

Fotó: Cseh Gábor

Labdarúgó Magyar Kupa, 3. forduló: már nincs vasi csapat - kiesett a Szarvaskend és a Sárvár is.

Magyar Kupa
Magyar Kupa, a 3. forduló eredményei

Eredmények: Vasas (NB II.)–Puskás Akadémia ( NB I.) 4-1, Ajka (NB II.)–Kisvárda (NB I.) 3-1, Érd  (NB III)–Győr (NB I.) 0-3, Veszprém (NB III)–Debrecen (NB I.) 0–2, Iváncsa (NB III.)–Kazincbarcika (NB I.) 0-1 – hosszabbítás után, Szajol (vármegyei I.)–Paks (NB I.) 1-5, Hódmezővásárhely (NB III.)–Diósgyőr (NB I.) 1-3, Gyula (NB III.)–Mezőkövesd (NB II.) 0-2, Nagykanizsa (NB III.)–Kozármisleny (NB II.) 1-2, Füzesabony (NB III.)–BVSC (NB II.) 0-4, Mór (I.)–Honvéd (NB II.) 1-4, Szolnok (I.)–ESMTK (NB III.) 0-3, Majos (NB III.)–Gödöllő (NB III.) 2-0, Tiszafüred (NB III.)–Putnok (NB III.) 3-2, Salgótarjáni (I.)–Tiszakécske (NB II.) 1-4, Siófok (NB III.)–MTK (NB I.) 1-7, REAC (I.)–Karcag (NB II.) 2-4, Pécs (NB III.)–DEAC (NB III.) 0-2, Békéscsaba (NB II.)–Nyíregyháza (NB I.) 0-0 – 11-esekkel 4-2, Gyirmót (NB III.)–Csákvár (NB II). 0-1, Vásárosnamény (I.)–ZTE (NB I.) 0-13, Eger (NB III.)–Budafok (NB II.) 0-2, PTE (NB III.)–III. Kerület (NB III.) 1-3, Tatabánya (NB III.)–Soroksár (NB II.) 0-2, Mezőörs (I.)–Komárom (NB III.) 1-0. Martfű (NB III.)–Dombóvár (NB III.) 4-4 – büntetőkkel 5-4, Kecskemét (NB II.)–Újpest (NB I.) 3-2.

A két vasi érdekeltségű mérkőzés: Szarvasknd (I.)-Ferencváros (NB I.) 0-15, Sárvár (I.)-Pilis (I.) 2-5.

Vasárnap este ki is sorsolták a 4. forduló párosításait. A Szarvaskendet legyőző Fradi a Békéscsabával csap össze, míg a Sárvárt kiejtő Pilis az NB I.-es Győrrel csatázhat. Vasi csapat már nincs a mezőnyben...

Magyar Kupa, a 4. forduló párosítása

4. forduló (október 29., szerda):
Martfűi LSE (NB III.)–Paksi FC (NB I.)
Debreceni EAC (NB III.)–BVSC-Zugló (NB II.)
Majosi SE (NB III.)–Videoton FC Fehérvár (NB II.)
Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC (NB I.)
Vasas FC (NB II.)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)
Debreceni VSC (NB I.)–Budapest Honvéd FC (NB II.)
ETO FC Győr (NB I.)–Pilisi LK (Pest I.)
Karcagi SC (NB II.)–Aqvital FC Csákvár (NB II.)
HR-Rent Kozármisleny (NB II.)–ESMTK (NB III.)
Kecskeméti TE (NB II.)–Tiszafüredi VSE (NB III.)
MTK Budapest (NB I.)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II.) 
Diósgyőri VTK (NB I.)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II.)
III. Kerületi TVE (NB III.)–Soroksár SC (NB II.)
FC Ajka (NB II.)–Tiszakécskei LC (NB II.)
Zalaegerszegi TE FC (NB I.)–Budafoki MTE (NB II)
Ferencvárosi TC (NB I.)–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)

 

 

