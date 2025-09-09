2 órája
Magyar-portugál: ma este meccs!
A magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki selejtező-sorozat 2. fordulójában Portugáliát látja vendégül. Magyar-portugál: ma 20.45-kor mérkőzés - a nagy formában lévő Varga Barnabás rohamozza a portugál kaput!
Magyar-portugál: ma este (20.45) meccs - élőben a vaol.hu-n!
A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Írországban kezdte a világbajnoki selejtező-sorozat: úgy lett 2-2 a végeredmény (a szentpéterfai Varga Barnabás szép gólt rúgott!), hogy a magyar csapat már 2-0-ra vezetett, de Sallai Roland kiállítása miatt emberhátrányban fejezte be a meccset - és nem bírta a nyomást. A portugál együttes viszont gálameccsel nyitott, 5-0-ra nyert Örményország vendégeként - a gólokon Cristiano Ronaldo (2), Joao Felix (2) és Cancelo.
Magyar-portugál
A magyar-portugál meccs esélyese egyértelműen a sztárok egész sorát felvonultató Portugália. Ráadásul a magyar csapatnak akadnak azért problémái is: Dibusz sérüléssel bajlódik, kérdéses a játéka, Sallai ugye eltiltott, a sérült Schäfer András pedig már Dublinban sem lépett pályára. Friss hír továbbá, hogy Molnár Rajmund és Mocsi Attila kikerült a keretből.
A magyar-portugál mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, 20.45-kor kezdődik a belga Erik Lambrechts sípjelére a telt házas Puskás Arénában - amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad.
A Nemzeti Sport a napokban szemlézte a portugál sportsajtót, köztük az A Bola internetes kiadását. Ebből kiderül, hogy a magyar válogatott játékosai közül elsősorban Szoboszlai Dominikkal foglalkozik a lap, amely természetesen nem felejti el megemlíteni az Arsenal ellen lőtt káprázatos szabadrúgásgólját. Szoboszlai mellett természetesen szóba kerül a liverpooli csapattárs, Kerkez Milos is, rajtuk kívül még a védelem oszlopát, Willy Orbánt és Varga Barnabást emeli ki - utóbbival kapcsolatban megjegyzi, hogy elképesztő formában van, tizenkét 2025/2026-os idénybeli mérkőzésén tizenegy gólnál és két gólpassznál tart.
A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint: Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Szoboszlai, Styles - Bolla, Tóth A., Nagy Zs. - Varga B.
– Az elvárás a részemről az, hogy mindenki tegye ki a szívét-lelkét, hogy minden meccs után emelt fővel tudjunk lejönni a pályáról. A cél, az álom természetesen az, hogy kijussunk a vb-re vagy legalább legyen esélyünk a play off-ban, ezért kedden is mindent meg kell tenni. Küzdeni, harcolni, futni, amíg bírunk, mert a portugál válogatott minőségben előttünk jár. Az írek elleni meccs utáni éjszakát Dublinban töltöttük, volt idő pihenni, akik keveset játszottak, edzettek is, mindenki készen áll a keddi mérkőzésre. Marco Rossi dönt majd arról, hogy ki pótolja Sallai Rolandot. Roli meghatározó játékosa a csapatnak, van tapasztalata, minőséget képvisel, de aki itt van a válogatottban, arra vár, hogy megkapja a lehetőséget és élni is szeretne vele. Bárki is lesz az ő pozíciójában, kétségem sincs afelől, hogy mindent meg fog tenni a sikerért – mondta Szoboszlai Dominik csapatkapitány a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján.
A Nemzetek Ligája-címvédő portugál csapat legnagyobb sztárja kétségtelenül a 223. válogatott meccsére készülő, ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo. A 40 éves, örökifjú klasszis a világbajnoki selejtezők legeredményesebb játékosa lesz, ha két gólt szerez a magyarok ellen a Puskás Arénában. A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) kimutatása szerint Ronaldo eddig 38 alkalommal volt eredményes a világbajnoki selejtezősorozatban, így szombaton megelőzte Lionel Messit (36), és ma akár az örökrangsor élére is állhat, azt ugyanis a 2016-ban visszavonult guatemalai Carlos Ruíz vezeti 39 találattal. Cristiano Ronaldo a legutóbbi tíz válogatottbeli tétmérkőzésén tíz gólt szerzett - a világon egyedüliként 140 gólnál jár nemzeti színekben.
A portugál labdarúgó-válogatott kerete
- Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)
- Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)
- Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
- Csatárok: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)