Magyar-portugál: ma este meccs!

Magyar-portugál: ma este (20.45) meccs - élőben a vaol.hu-n!

Magyar-portugál: Bruno Fernandes, Joao Felix és Christiano Ronaldo edzésben.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Írországban kezdte a világbajnoki selejtező-sorozat: úgy lett 2-2 a végeredmény (a szentpéterfai Varga Barnabás szép gólt rúgott!), hogy a magyar csapat már 2-0-ra vezetett, de Sallai Roland kiállítása miatt emberhátrányban fejezte be a meccset - és nem bírta a nyomást. A portugál együttes viszont gálameccsel nyitott, 5-0-ra nyert Örményország vendégeként - a gólokon Cristiano Ronaldo (2), Joao Felix (2) és Cancelo.

Magyar-portugál

A magyar-portugál meccs esélyese egyértelműen a sztárok egész sorát felvonultató Portugália. Ráadásul a magyar csapatnak akadnak azért problémái is: Dibusz sérüléssel bajlódik, kérdéses a játéka, Sallai ugye eltiltott, a sérült Schäfer András pedig már Dublinban sem lépett pályára. Friss hír továbbá, hogy Molnár Rajmund és Mocsi Attila kikerült a keretből.

A magyar-portugál mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, 20.45-kor kezdődik a belga Erik Lambrechts sípjelére a telt házas Puskás Arénában - amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad.

A mérkőzés honlapunkon is követhető lesz élőben.

A Nemzeti Sport a napokban szemlézte a portugál sportsajtót, köztük az A Bola internetes kiadását. Ebből kiderül, hogy a magyar válogatott játékosai közül elsősorban Szoboszlai Dominikkal foglalkozik a lap, amely természetesen nem felejti el megemlíteni az Arsenal ellen lőtt káprázatos szabadrúgásgólját. Szoboszlai mellett természetesen szóba kerül a liverpooli csapattárs, Kerkez Milos is, rajtuk kívül még a védelem oszlopát, Willy Orbánt és Varga Barnabást emeli ki - utóbbival kapcsolatban megjegyzi, hogy elképesztő formában van, tizenkét 2025/2026-os idénybeli mérkőzésén tizenegy gólnál és két gólpassznál tart.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint: Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Szoboszlai, Styles - Bolla, Tóth A., Nagy Zs. - Varga B.

– Az elvárás a részemről az, hogy mindenki tegye ki a szívét-lelkét, hogy minden meccs után emelt fővel tudjunk lejönni a pályáról. A cél, az álom természetesen az, hogy kijussunk a vb-re vagy legalább legyen esélyünk a play off-ban, ezért kedden is mindent meg kell tenni. Küzdeni, harcolni, futni, amíg bírunk, mert a portugál válogatott minőségben előttünk jár. Az írek elleni meccs utáni éjszakát Dublinban töltöttük, volt idő pihenni, akik keveset játszottak, edzettek is, mindenki készen áll a keddi mérkőzésre. Marco Rossi dönt majd arról, hogy ki pótolja Sallai Rolandot. Roli meghatározó játékosa a csapatnak, van tapasztalata, minőséget képvisel, de aki itt van a válogatottban, arra vár, hogy megkapja a lehetőséget és élni is szeretne vele. Bárki is lesz az ő pozíciójában, kétségem sincs afelől, hogy mindent meg fog tenni a sikerért – mondta Szoboszlai Dominik csapatkapitány a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján.