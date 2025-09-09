szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Nagy összecsapás

1 órája

Vastaps szakíthatja meg a Magyarország–Portugália meccset a 20. percben

Címkék#sport#labdarúgás#portugál

A Carpathian Brigade szurkolói csoport felhívást tett közzé a ma esti világbajnoki-selejtező mérkőzés kapcsán magyar drukkerek számára. Ma este rendezik a magyar-portugál meccset.

Pum András

Kedden 20.45-kor rendezik a Puskás Arénában a Magyarország-Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező-mérkőzést. A találkozóra már jóval korábban elkelt valamennyi jegy, így telt ház, 67000 néző előtt rendezik a mérkőzést.

magyar
A magyar szurkolók is megemlékeznek Diogo Jotáról
Fotó: VN/FC Liverpool

A magyar szurkolók megemlékeznek Jotáról

Kedd reggel a magyar válogatott legnagyobb szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade felhívást tett közzé facebook-oldalán. A drukkerek az alábbiakat kérik:

A mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.

Mint ismert, a portugál válogatott Diogo Jota - Szoboszlai Dominik korábbi liverpooli csapattársa - július 3-án tragikus autóbalesetben veszítette életét Spanyolországban - fivérével együtt. Jota éppen nyári pihenőjéről tartott vissza csapatához, az FC Liverpoolhoz, amikor az autópályán autója durrdefektet kapott és a pályát elválasztó korlátnak ütközött - a jármű pedig kigyulladt. A játékos egy műtét miatt nem repülhetett, ezért autóval utazott, hogy komppal jusson el Liverpoolba.

 

 

