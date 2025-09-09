szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulók
Meccs előtt

1 órája

Magyar-portugál: így szurkolnak a vasiak - fotók

Címkék#Portugália#szurkolók#Magyarország

Szépen gyűlnek a szurkolók a 20.45-kor kezdődő Magyarország-Portugália vb-selejtezőre.

Vaol.hu

Este háromnegyed kilenckor kezdődik a magyar-portugál labdarúgó vb-selejtező a Puskás Arénában. A szurkolók már szépen gyülekeznek - szép számmal érkeznek vasi drukkerek is.

Magyar-portugál: így szurkolnak a vasiak

Magyar-portugál: hangolódnak a magyar szurkolók Budapest utcáin:

Magyarország-Portugália:

A mérkőzés felvezető műsora 20.00-kor, míg a meccs 20.45-kor kezdődik. A műsor az m4sport.hu oldalon ITT ÉLŐBEN NÉZHETŐ.

A mérkőzés 20. percében a szurkolók a július 3-án közlekedési balesetben elhunyt Diogo Jota emlékének adózva egyperces vastapssal adóznak.

Kapcsolódó:

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
