Magyar-portugál: így szurkolnak a vasiak - fotók

Magyar-portugál: hangolódnak a magyar szurkolók Budapest utcáin:

Magyarország-Portugália:

A mérkőzés felvezető műsora 20.00-kor, míg a meccs 20.45-kor kezdődik. A műsor az m4sport.hu oldalon ITT ÉLŐBEN NÉZHETŐ.

A mérkőzés 20. percében a szurkolók a július 3-án közlekedési balesetben elhunyt Diogo Jota emlékének adózva egyperces vastapssal adóznak.

Kapcsolódó: