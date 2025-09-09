Meccs előtt
1 órája
Magyar-portugál: így szurkolnak a vasiak - fotók
Szépen gyűlnek a szurkolók a 20.45-kor kezdődő Magyarország-Portugália vb-selejtezőre.
Este háromnegyed kilenckor kezdődik a magyar-portugál labdarúgó vb-selejtező a Puskás Arénában. A szurkolók már szépen gyülekeznek - szép számmal érkeznek vasi drukkerek is.
Magyar-portugál: így szurkolnak a vasiak
Magyar-portugál: hangolódnak a magyar szurkolók Budapest utcáin:
Magyarország-Portugália:
A mérkőzés felvezető műsora 20.00-kor, míg a meccs 20.45-kor kezdődik. A műsor az m4sport.hu oldalon ITT ÉLŐBEN NÉZHETŐ.
A mérkőzés 20. percében a szurkolók a július 3-án közlekedési balesetben elhunyt Diogo Jota emlékének adózva egyperces vastapssal adóznak.
Kapcsolódó:
Ezt ne hagyja ki!Valóra vált álom
6 órája
Most biztosan ez a magyar lány a legboldogabb, őrület, amit Ronaldo tett vele - videóMagyar-portugál meccs előtt egy magyar lánynak sikerült a lehetetlen: közös fotót készített Ronaldóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre