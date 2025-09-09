Hatalmas meglepetés az F-csoportban!

A mai, azaz 2025. szeptember 9-i világbajnoki selejtezőmérkőzésen Örményország 2–1-re legyőzte Írországot Jerevánban a 2026-os világbajnoki selejtező második fordulójában. Az F-jelű csoport másik mérkőzésén Magyarországnak kedvező eredmény született.

Magyarországnak kedvező eredmény született: Írország vereséget szenvedett Örményországtól

Forrás: MTI

Magyarország: Meglepetés az F-csoportban, ez még kapora jöhet

Gólszerzők:

Örményország: Eduard Spertsyan tizenegyesből (45+1’) és Grant-Leon Ranos (51’) talált be

Írország: Evan Ferguson szépített a 57. percben

Ez az eredmény különösen fájó lehet az íreknek, mivel Örményország jelenleg a 105. helyet foglalja el, míg Írország a 60. a FIFA világranglistán – így ez az egyik legkínosabb vereség volt Írország történetében vb-selejtezőben.

A magyar válogatottnak azonban ez még nagyon jól jöhet, mivel a csoportelsők automatikusan kijutnak a 2026-os világbajnokságra, a második helyezettek pedig a pótselejtezőre készülhetnek, így az ezért vívott csatában ezelőnyt jelenthet Marco Rossi csapatának.