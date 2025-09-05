Írország-Magyarország: kezdődik a vb-selejtező - Kereki Zoltán szerint nagy a tét!

Írország–Magyarország meccs: nagyon nagy a tét!

Magyarország - Kereki Zoltán bízik a vb-részvételben!

Fotó: VN-archív/Unger Tamás

Magyarország - és a többiek

A magyar labdarúgó-válogatott az F csoportban küzd a világbajnoki részvételért – Portugália, Írország és Örményország társaságában. A csoportgyőztes kijut az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezendő, 2026-os világbajnokságra, a második helyezett pedig pótselejtezőn vívhatja ki a vb-részvételt. A második hely talán reális elvárás lehet a magyar csapattal szemben. A csoportgyőzelemre ugyanis a friss Nemzetek Ligája-győztes, sztárjátékosok egész sorát felvonultató Portugália pályázik messze a legnagyobb eséllyel. A 2026-os vb-kvalifikációt tehát szombaton Írországban kezdi meg a magyar válogatott, 20.45-kor lép pályára Dublinban. Az a mérkőzés azért fontos, mert az ír és a magyar válogatott hasonló esélyekkel pályázik a második helyre – a találkozó győztese pedig rögtön lépéselőnybe kerülne legfőbb riválisával szemben.

A magyar labdarúgó-válogatott közel 40 éve, 1986-ban – Mexikóban – járt utoljára világbajnokságon...

A Haladás és a ZTE korábbi klasszis futballistája, Kereki Zoltán 315 mérkőzést játszott az NB I.-ben, védő létére 50 gólt rúgott az első osztályban. A címeres mezt 1976 és 1980 között 37-szer húzta magára, hét gólt szerzett a válogatottban – az 1978-as argentínai vb-n a válogatott csapatkapitánya volt.

– Nagyon örülnék, ha 40 év után végre kijutna világbajnokságra a válogatott, hiszen 1986 óta generációk nőttek fel úgy, hogy nem szurkolhattak vb-n a magyar csapatnak – fogalmazott lapunk állandó szakértője, Kereki Zoltán. – Annak ellenére, hogy most már nagyon bő, 48 csapatos a vb mezőnye, nem lesz egyszerű feladat a kvalifikáció. Portugália kiemelkedik a csoportból. Viszont a játékosok minőség, a keretek értéke, a különböző ranglistákon elfoglalt helyezés azt mutatja, hogy a magyar csapat jobb, mint Írország, több esélye van a második helyre – de ezt fölényt a pályán érvényre is kell juttatni. Azért is fontos az első, írek elleni szombati mérkőzés, mert két közvetlen rivális csatázik – mindkét gárda a pótselejtezőt érő második helyre pályázik. Én személy szerint Dublinban kiegyeznék egy döntetlennel – de a három pont lenne az ideális. Aztán kedden hazai pályán nem szabad kikapni Portugáliától. Itt van előttünk a példa: Németország 2-0-ra kapott ki vb-selejtezőn Szlovákiában – ki gondolta volna ezt előzetesen? Ha a válogatottunk szervezetten, csapatként játszik, rendben lesz a védekezése, jó százalékban, hatékonyan értékesíti a helyzeteit, valamint Szoboszlai jó napot fog ki, akkor minden lehetséges. De amíg Szoboszlai a Liverpoolban hozza a stabilan jó játékot, addig a válogatottban hullámzóan teljesít – igaz, sokat is várunk tőle. És az sem szerencsés, ha egy embertől várjuk a megváltást – többeknek is fel kell nőni mellé! Kikapni nem szabad Dublinban, mert a vereség komoly pofonnal érne fel. Nagy a tét, ezért óvatos, okos játékot várok a magyar csapattól! – zárta szavait Kereki Zoltán.