szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Írország-Magyarország: kezdődik a vb-selejtező - Kereki Zoltán szerint nagy a tét!

Címkék#Írország#Magyarország#magyar válogatott#Kereki Zoltán

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton (20.45, M4 Sport) Írország vendégeként megkezdi a világbajnoki selejtező-sorozatot – majd kedden (20.45) Portugáliát fogadja. A Haladás korábbi legendás futballistájával, a válogatott egykori csapatkapitányával, az 1978-es vb-t megjárt Kereki Zoltánnal latolgattuk Magyarország esélyeit.

Tóth Gábor

Írország–Magyarország meccs: nagyon nagy a tét!

Magyarország
Magyarország - Kereki Zoltán bízik a vb-részvételben!
Fotó: VN-archív/Unger Tamás

Magyarország - és a többiek

A magyar labdarúgó-válogatott az F csoportban küzd a világbajnoki részvételért – Portugália, Írország és Örményország társaságában. A csoportgyőztes kijut az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezendő, 2026-os világbajnokságra, a második helyezett pedig pótselejtezőn vívhatja ki a vb-részvételt. A második hely talán reális elvárás lehet a magyar csapattal szemben. A csoportgyőzelemre ugyanis a friss Nemzetek Ligája-győztes, sztárjátékosok egész sorát felvonultató Portugália pályázik messze a legnagyobb eséllyel. A 2026-os vb-kvalifikációt tehát szombaton Írországban kezdi meg a magyar válogatott, 20.45-kor lép pályára Dublinban. Az a mérkőzés azért fontos, mert az ír és a magyar válogatott hasonló esélyekkel pályázik a második helyre – a találkozó győztese pedig rögtön lépéselőnybe kerülne legfőbb riválisával szemben.

A magyar labdarúgó-válogatott közel 40 éve, 1986-ban – Mexikóban – járt utoljára világbajnokságon...

A Haladás és a ZTE korábbi klasszis futballistája, Kereki Zoltán 315 mérkőzést játszott az NB I.-ben, védő létére 50 gólt rúgott az első osztályban. A címeres mezt 1976 és 1980 között 37-szer húzta magára, hét gólt szerzett a válogatottban – az 1978-as argentínai vb-n a válogatott csapatkapitánya volt.

– Nagyon örülnék, ha 40 év után végre kijutna világbajnokságra a válogatott, hiszen 1986 óta generációk nőttek fel úgy, hogy nem szurkolhattak vb-n a magyar csapatnak – fogalmazott lapunk állandó szakértője, Kereki Zoltán. – Annak ellenére, hogy most már nagyon bő, 48 csapatos a vb mezőnye, nem lesz egyszerű feladat a kvalifikáció. Portugália kiemelkedik a csoportból. Viszont a játékosok minőség, a keretek értéke, a különböző ranglistákon elfoglalt helyezés azt mutatja, hogy a magyar csapat jobb, mint Írország, több esélye van a második helyre – de ezt fölényt a pályán érvényre is kell juttatni. Azért is fontos az első, írek elleni szombati mérkőzés, mert két közvetlen rivális csatázik – mindkét gárda a pótselejtezőt érő második helyre pályázik. Én személy szerint Dublinban kiegyeznék egy döntetlennel – de a három pont lenne az ideális. Aztán kedden hazai pályán nem szabad kikapni Portugáliától. Itt van előttünk a példa: Németország 2-0-ra kapott ki vb-selejtezőn Szlovákiában – ki gondolta volna ezt előzetesen? Ha a válogatottunk szervezetten, csapatként játszik, rendben lesz a védekezése, jó százalékban, hatékonyan értékesíti a helyzeteit, valamint Szoboszlai jó napot fog ki, akkor minden lehetséges. De amíg Szoboszlai a Liverpoolban hozza a stabilan jó játékot, addig a válogatottban hullámzóan teljesít – igaz, sokat is várunk tőle. És az sem szerencsés, ha egy embertől várjuk a megváltást – többeknek is fel kell nőni mellé! Kikapni nem szabad Dublinban, mert a vereség komoly pofonnal érne fel. Nagy a tét, ezért óvatos, okos játékot várok a magyar csapattól! – zárta szavait Kereki Zoltán.

A válogatott vb-selejtezős menetrendje:

  • Szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország (20.45).
  • Szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália (20.45).
  • Október 11., szombat: Magyarország–Örményország (18.00).
  • Október 14., kedd: Portugália–Magyarország (20.45).
  • November 13., csütörtök: Örményország–Magyarország (18.00).
  • November 16., vasárnap: Magyarország–Írország (15.00). 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu