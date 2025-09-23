szeptember 23., kedd

Magyarország-Örményország: már nincsen jegy!

Telt ház előtt rendezik meg október 11-én, szombaton a Magyarország-Örményország labdarúgó világbajnoki selejtező-mérkőzést. Magyarország-Örményország: egy nap alatt az összes belépő elfogyott!

Magyarország-Örményország: telt ház előtt lép pályára a válogatott!
Fotó: Tumbász Hédi - archív

Magyarország-Örményország

A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órától kezdte árusítani a belépőket, s kedden kora délután jelezte, hogy valamennyi jegyet értékesítette, így  65 ezer néző előtt rendezik meg a mérkőzést.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az F csoportban szerepel, szeptemberben Írországban 2-2-es döntetlent ért el, illetve hazai pályán 3-2-re kikapott Portugáliától, így a harmadik helyen áll. Örményország eddig két hazai meccset játszott: előbb simán kikapott Portugáliától (0-5), majd óriási meglepetésre legyűrte Írországot (2-1). Vagyis a magyar labdarúgó-válogatott győzelmi kényszerben lép pályára...

Az európai vb-selejtezők tizenkét csoportjának első helyezettjei kijutnak a jövőre az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő világbajnokságra - amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

 

