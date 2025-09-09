1 órája
Magyarország-Portugália: itt nézheted élőben a vb-selejtezőt!
Az m4sport.hu élőben közvetíti a 20.45-kor kezdődő Magyarország-Portugália labdarúgó-világbajnoki selejtező mérkőzést.
A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki labdarúgó selejtező-mérkőzésen kedden 20.45-ös kezdéssel a Puskás Arénában a Cristiano Ronaldo fémjelezte Portugáliát fogadja. A magyarok az első körben 2-2-re végeztek Íroroszágban, míg a portugálok 5-0-ra nyertek Örményország fővásorában, Jerevánban. Magyarország utoljára 1986-ban szerepelt világbajnokságon - Mexikóban.
Magyarország-Portugália az m4sport.hu-n
A mérkőzés felvezető műsora 20.00-kor, míg a meccs 20.45-kor kezdődik. A műsor az m4sport.hu oldalon ITT ÉLŐBEN NÉZHETŐ.
A mérkőzés 20. percében a szurkolók a július 3-án közlekedési balesetben elhunyt Diogo Jota emlékének adózva egyperces vastapssal adóznak.
