szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Magyarország-Portugália: itt nézheted élőben a vb-selejtezőt!

Címkék#Cristiano Ronaldo#Diogo Jota#Magyarország#vb-selejtező

Az m4sport.hu élőben közvetíti a 20.45-kor kezdődő Magyarország-Portugália labdarúgó-világbajnoki selejtező mérkőzést.

Pum András

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki labdarúgó selejtező-mérkőzésen kedden 20.45-ös kezdéssel a Puskás Arénában a Cristiano Ronaldo fémjelezte Portugáliát fogadja. A magyarok az első körben 2-2-re végeztek Íroroszágban, míg a portugálok 5-0-ra nyertek Örményország fővásorában, Jerevánban. Magyarország utoljára 1986-ban szerepelt világbajnokságon - Mexikóban.

magyarország
Magyarország-Portugália mérkőzést rendeznek kedd este
Forrás: NS/Kovács Péter

Magyarország-Portugália az m4sport.hu-n

A mérkőzés felvezető műsora 20.00-kor, míg a meccs 20.45-kor kezdődik. A műsor az m4sport.hu oldalon ITT ÉLŐBEN NÉZHETŐ.

A mérkőzés 20. percében a szurkolók a július 3-án közlekedési balesetben elhunyt Diogo Jota emlékének adózva egyperces vastapssal adóznak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu