Magyarország–Portugália ÉLŐ: percről percre a vb-selejtezőről

A magyar válogatott Írországban 2-2-es döntetlent játszott az első körben, míg a portugálok 5-0-ra nyertek Örményországban. A meccs esélyese egyértelműen a portugál válogatott, amely legutóbb a 2016-os Európa-bajnokságon járt a Puskás Arénéban, akkor 3-0-ra nyert. Akkor nem volt Szoboszlai Dominik, most játszik a középpályás gyerekkori példaképe, Cristiano Ronaldo ellen. A Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező mérkőzést a vaol.hu-n percről-percre közvetítjük!

Magyarország-Portugália a Puskás Arénában

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Magyarország-Portugália 1-2 (1-1)

Budapest, Puskás Aréna, 67000 néző, labdarúgó világbajnoki selejtező-mérkőzés., 2. forduló, vezeti: Lambrecht (belga).

Magyarország: Tóth B. - Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla, Tóth A., Styles, Kerkez – Szoboszlai, Varga, Nagy Zs. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Portugália: Diogo Costa – Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Mendes – Neves, Vitinha – Bernardo Silva, B. Fernandes, Pedro Neto – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez.

A csoport másik meccsén meglepetésre Örményország Jerevánban 2-1-re legyőzte Írországot.

Magyarország-Portugália élőben, percről-percre:

Vasi szurkolók is érkeztek a fővárosba, hogy a helyszínen, a Puskás Arénában szurkoljanak Szoboszlaiéknak.

A magyarok tiszta fehérben, a portugálok piros mezben, zöld nadrágban és piros sportszárban játszanak.

Mérkőzés előtti drapéria

A mieink kezdték a meccset.

Ahogy az várható volt, a portugálok irányítják a játékot.

6. perc: Cancelo ívelte be jobbról, de Bruno Fernandes előtt elsuhant a labda

Negyedóra telt el a meccsből, egykapuzik Portugália

20. perc: Vastaps Diogo Jota emlékére. De közben vezet a magyar válogatott! Nagy Zsolt bal oldali beadását Varga Barnabás 11 méterről a jobb sarokba fejelte (1-0). Egy magyar helyzet, egy magyar gól.

30. perc: Jobb oldali portugál akció végén Cristiano Ronaldo hat méteres, bal sarokra tartó lövését bravúrral tolta szögletre Tóth Balázs

32.perc: Vitinha emelte be a labdát, Neves mellel levette, majd 11 méterről laposan lőtt, Tóth Balázs kiütötte a lövést

35. perc: Styles passzolt a jobb szélen megiramdó Nagy Zsolthoz, de ballábas játékos 14 méterről, jobbról leadott lövése elzúgott a bal sarok mellett.