1 órája
Magyarország–Portugália ÉLŐ: percről percre a vb-selejtezőről
Labdarúgó világbajnoki-selejtezőn kedden 20.45-ös kezdéssel Magyarország Portugáliát fogadja. Kövesse velünk percről-percre a mérkőzést.
A magyar válogatott Írországban 2-2-es döntetlent játszott az első körben, míg a portugálok 5-0-ra nyertek Örményországban. A meccs esélyese egyértelműen a portugál válogatott, amely legutóbb a 2016-os Európa-bajnokságon járt a Puskás Arénéban, akkor 3-0-ra nyert. Akkor nem volt Szoboszlai Dominik, most játszik a középpályás gyerekkori példaképe, Cristiano Ronaldo ellen. A Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező mérkőzést a vaol.hu-n percről-percre közvetítjük!
Magyarország-Portugália 1-2 (1-1)
Budapest, Puskás Aréna, 67000 néző, labdarúgó világbajnoki selejtező-mérkőzés., 2. forduló, vezeti: Lambrecht (belga).
Magyarország: Tóth B. - Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla, Tóth A., Styles, Kerkez – Szoboszlai, Varga, Nagy Zs. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.
Portugália: Diogo Costa – Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Mendes – Neves, Vitinha – Bernardo Silva, B. Fernandes, Pedro Neto – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez.
A csoport másik meccsén meglepetésre Örményország Jerevánban 2-1-re legyőzte Írországot.
Magyarország-Portugália élőben, percről-percre:
Vasi szurkolók is érkeztek a fővárosba, hogy a helyszínen, a Puskás Arénában szurkoljanak Szoboszlaiéknak.
A magyarok tiszta fehérben, a portugálok piros mezben, zöld nadrágban és piros sportszárban játszanak.
A mieink kezdték a meccset.
Ahogy az várható volt, a portugálok irányítják a játékot.
6. perc: Cancelo ívelte be jobbról, de Bruno Fernandes előtt elsuhant a labda
Negyedóra telt el a meccsből, egykapuzik Portugália
20. perc: Vastaps Diogo Jota emlékére. De közben vezet a magyar válogatott! Nagy Zsolt bal oldali beadását Varga Barnabás 11 méterről a jobb sarokba fejelte (1-0). Egy magyar helyzet, egy magyar gól.
30. perc: Jobb oldali portugál akció végén Cristiano Ronaldo hat méteres, bal sarokra tartó lövését bravúrral tolta szögletre Tóth Balázs
32.perc: Vitinha emelte be a labdát, Neves mellel levette, majd 11 méterről laposan lőtt, Tóth Balázs kiütötte a lövést
35. perc: Styles passzolt a jobb szélen megiramdó Nagy Zsolthoz, de ballábas játékos 14 méterről, jobbról leadott lövése elzúgott a bal sarok mellett.
37. perc: Bruno Fernandes került lesgyanús helyzetbe a kaputól hat méterre és a léc alá bombázott (1-1).
41. perc: Vitinha passzolt befelé, Cancelo lőtt a jobb alsó mellé 11 méterről.
Vége az első félidőnek
II. FÉLIDŐ
Megkezdődött a második félidő, egyik csapat sem cserélt
A második játékrészben is a vendégek dominálnak
56. perc: Tizenegyes. Jobb oldali szöglet után Cristiano Ronaldo lövése Nego kezére pattant a tizenhatoson belül - tizenegyes. A büntetőt Cristiano Ronaldo a jobb sarokba gurította (1-2).
60. perc: Kettőscsere a magyar válogatottban. Tóth Alex le, Lukács be és Nagy Zsolt le, Ötvös be
66. perc: Portugál csere, Bruno Fernandes helyett Trincao állt be
A portugál vezetést után sem változott jelentősen a játék képe, változatlanul a vendégek járatják a labdát
Így vonultak a magyar szurkolók Budapest utcáin, már egy órával a mérkőzés előtt fantasztikus volt a hangulat.
Kapcsolódó:
Most biztosan ez a magyar lány a legboldogabb, őrület, amit Ronaldo tett vele - videóMagyar-portugál meccs előtt egy magyar lánynak sikerült a lehetetlen: közös fotót készített Ronaldóval
Vastaps szakíthatja meg a Magyarország–Portugália meccset a 20. percben