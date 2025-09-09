szeptember 9., kedd

Labdarúgás

1 órája

Magyarország–Portugália ÉLŐ: percről percre a vb-selejtezőről

Címkék#Portugália#élő közvetítés#Magyarország

Labdarúgó világbajnoki-selejtezőn kedden 20.45-ös kezdéssel Magyarország Portugáliát fogadja. Kövesse velünk percről-percre a mérkőzést.

Pum András

A magyar válogatott Írországban 2-2-es döntetlent játszott az első körben, míg a portugálok 5-0-ra nyertek Örményországban. A meccs esélyese egyértelműen a portugál válogatott, amely legutóbb a 2016-os Európa-bajnokságon járt a Puskás Arénéban, akkor 3-0-ra nyert. Akkor nem volt Szoboszlai Dominik, most játszik a középpályás gyerekkori példaképe, Cristiano Ronaldo ellen. A Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező mérkőzést a vaol.hu-n percről-percre közvetítjük!

magyarország
Magyarország-Portugália a Puskás Arénában
Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Magyarország-Portugália 1-1 (1-1)

Budapest, Puskás Aréna, 67000 néző, labdarúgó világbajnoki selejtező-mérkőzés., 2. forduló, vezeti: Lambrecht (belga).

Magyarország: Tóth B. - Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla, Tóth A., Styles, Kerkez – Szoboszlai, Varga, Nagy Zs. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Portugália: Diogo Costa – Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Mendes – Neves, Vitinha – Bernardo Silva, B. Fernandes, Pedro Neto – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez.

A csoport másik meccsén meglepetésre Örményország Jerevánban 2-1-re legyőzte Írországot.

Magyarország-Portugália élőben, percről-percre:

Vasi szurkolók is érkeztek a fővárosba, hogy a helyszínen, a Puskás Arénában szurkoljanak Szoboszlaiéknak. 

A magyarok tiszta fehérben, a portugálok piros mezben, zöld nadrágban és piros sportszárban játszanak.

Mérkőzés előtti drapéria

A mieink kezdték a meccset.

Ahogy az várható volt, a portugálok irányítják a játékot.

6. perc: Cancelo ívelte be jobbról, de Bruno Fernandes előtt elsuhant a labda

Negyedóra telt el a meccsből, egykapuzik Portugália

20. perc: Vastaps Diogo Jota emlékére. De közben vezet a magyar válogatott! Nagy Zsolt bal oldali beadását Varga Barnabás 11 méterről a jobb sarokba fejelte (1-0). Egy magyar helyzet, egy magyar gól.

30. perc: Jobb oldali portugál akció végén Cristiano Ronaldo hat méteres, bal sarokra tartó lövését bravúrral tolta szögletre Tóth Balázs

32.perc: Vitinha emelte be a labdát, Neves mellel levette, majd 11 méterről laposan lőtt, Tóth Balázs kiütötte a lövést

35. perc: Styles passzolt a jobb szélen megiramdó Nagy Zsolthoz, de ballábas játékos 14 méterről, jobbról leadott lövése elzúgott a bal sarok mellett.

37. perc: Bruno Fernandes került lesgyanús helyzetbe a kaputól hat méterre és a léc alá bombázott (1-1).

41. perc: Vitinha passzolt befelé, Cancelo lőtt a jobb alsó mellé 11 méterről.

Vége az első félidőnek

II. FÉLIDŐ

Megkezdődött a második félidő, egyik csapat sem cserélt

Így vonultak a magyar szurkolók Budapest utcáin, már egy órával a mérkőzés előtt fantasztikus volt a hangulat. 

Kapcsolódó:

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
