Magyarország-Portugália: így áll fel Marco Rossi csapata

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a portugálok elleni kezdőcsapatot. Sallai Roland eltiltás, míg Schäfer András és Dibusz Dénes sérülés miatt nem játszhat. Utóbbit az angol másodosztályú Blackburn Roversben védő Tóth Balázs helyettesíti. Kikerült a meccskeretből két volt Haladás-játékos, Mocsi Attila és Molnár Rajmund. Magyarország tehát az alábbi kezdővel várja a portugálokat.

Magyarország-Portugália: így kezdenek a magyarok

Fotó: VN/M4 Sport

Az ellenfélnél természetesen ott lesz a kezdőben Cristiano Ronaldo.

Magyarország-Portugália 20.45-kor!

A mérkőzés 20.45-kor kezdődik és az m4sport.hu élőben közvetíti.