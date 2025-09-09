Labdarúgás
53 perce
Magyarország-Portugália: így áll fel Marco Rossi csapata
A magyarok szövetségi kapitánya kihirdetette a portugálok elleni kezdőtizenegyet.
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a portugálok elleni kezdőcsapatot. Sallai Roland eltiltás, míg Schäfer András és Dibusz Dénes sérülés miatt nem játszhat. Utóbbit az angol másodosztályú Blackburn Roversben védő Tóth Balázs helyettesíti. Kikerült a meccskeretből két volt Haladás-játékos, Mocsi Attila és Molnár Rajmund. Magyarország tehát az alábbi kezdővel várja a portugálokat.
Az ellenfélnél természetesen ott lesz a kezdőben Cristiano Ronaldo.
Magyarország-Portugália 20.45-kor!
A mérkőzés 20.45-kor kezdődik és az m4sport.hu élőben közvetíti.
Ezt ne hagyja ki!Valóra vált álom
4 órája
Most biztosan ez a magyar lány a legboldogabb, őrület, amit Ronaldo tett vele - videóMagyar-portugál meccs előtt egy magyar lánynak sikerült a lehetetlen: közös fotót készített Ronaldóval
Ezt ne hagyja ki!Nagy összecsapás
6 órája
Vastaps szakíthatja meg a Magyarország–Portugália meccset a 20. percben
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre