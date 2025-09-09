Magyarország-Portugália: itt nézheted élőben a vb-selejtezőt!

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki labdarúgó selejtező-mérkőzésen kedden 20.45-ös kezdéssel a Puskás Arénában a Cristiano Ronaldo fémjelezte Portugáliát fogadja. A magyarok az első körben 2-2-re végeztek Íroroszágban, míg a portugálok 5-0-ra nyertek Örményország fővásorában, Jerevánban. Magyarország utoljára 1986-ban szerepelt világbajnokságon - Mexikóban.

Magyarország-Portugália mérkőzést rendeznek kedd este

Forrás: NS/Kovács Péter

Magyarország-Portugália az m4sport.hu-n

A mérkőzés felvezető műsora 20.00-kor, míg a meccs 20.45-kor kezdődik. A műsor az m4sport.hu oldalon ITT ÉLŐBEN NÉZHETŐ.

A mérkőzés 20. percében a szurkolók a július 3-án közlekedési balesetben elhunyt Diogo Jota emlékének adózva egyperces vastapssal adóznak.