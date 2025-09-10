Marco Rossi születésnapja alkalmából üzent a magyar szurkolóknak

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtező-mérkőzésen a Puskás Arénában 3-2-re kikapott Portugáliától. A meccs napján, tehát szeptember 9-én ünnepelte születésnapját magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi.

Marco Rossinak nem sikerült a születésnapja

Fotó: VN/MLSZ.HU

Marco Rossi a meccs után egy nappal, szerda délután facebook-oldalán üzent a szurkolóknak

"Köszönöm mindenkinek a születésnapi jókívánságokat. 61 éves lettem – ahogy a tegnap a stadionban is 61 ezren álltatok mögöttünk szurkolók. Nagyon szerettelek volna megajándékozni Titeket és a tévé előtt szurkolókat is a három ponttal, de sajnos nem úgy alakult, ahogy reméltem. Ennek ellenére minden elismerés a csapatnak, és ahogy mindig, most is szívből köszönöm a támogatást a fantasztikus szurkolóinknak, akik minden lépésnél velünk vannak. Mostantól pedig teljes koncentráció a következő meccsekre!

Hajrá magyarok! "