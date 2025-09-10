1 órája
Marco Rossi születésnapja alkalmából üzent a magyar szurkolóknak
Vereséggel ünnepelte 61. születésnapját a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi.
A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtező-mérkőzésen a Puskás Arénában 3-2-re kikapott Portugáliától. A meccs napján, tehát szeptember 9-én ünnepelte születésnapját magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi.
Marco Rossi a meccs után egy nappal, szerda délután facebook-oldalán üzent a szurkolóknak
"Köszönöm mindenkinek a születésnapi jókívánságokat. 61 éves lettem – ahogy a tegnap a stadionban is 61 ezren álltatok mögöttünk szurkolók. Nagyon szerettelek volna megajándékozni Titeket és a tévé előtt szurkolókat is a három ponttal, de sajnos nem úgy alakult, ahogy reméltem. Ennek ellenére minden elismerés a csapatnak, és ahogy mindig, most is szívből köszönöm a támogatást a fantasztikus szurkolóinknak, akik minden lépésnél velünk vannak. Mostantól pedig teljes koncentráció a következő meccsekre!
Hajrá magyarok! "