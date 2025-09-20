Huszonöt éve hozott olimpiai ezüstöt Sydney-ből Márkus Erzsébet

Épp tegnap volt 25 éve, hogy a 2000. évi nyári olimpiai játékokon megszerezte a magyar női súlyemelés első összetett ezüstérmét (242,5 kg) Márkus Erzsébet.

Forrás: VN/archív

A sportoló közösségi oldalán emlékezett meg a jeles évfordulóról, ahol egy videót is megosztott.

Márkus Erzsébet Körmenden kezdett

A soproni származású sportoló Körmenden kezdte a súlyemelést 1986-ban. Első sportegyesülete kis kitérőtől eltekintve a Haladás VSE volt. Márkus Erzsébet 16 világversenyen vet részt, mindössze kettőről tért haza érem nélkül. Utolsó versenyén 2001-ben indult. Jelenleg a Haladás VSE súlyemelő szakosztályának vezetője.