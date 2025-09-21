Móré Imre filmbe illő története!

Egy nem mindennapi élettörténettel ismerkedhettek meg azok sportbarátok, akik ellátogattak a már 95. életévébe forduló Móré Imre élménybeszámolójára - a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület által rendezett közönségtalálkozónak a Malom Söröző olimpiai terme ad otthont.

Móré Imre és Gál László

Fotó: VN/Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület

A beszélgetést Halmay egyesület elnöke, Gál László moderálta. A korát meghazudtolva fiatalos fizikai és szellemi állapotnak örvendő egykori labdarúgó és edző, Móré Imre kalandokban gazdag életútjáról olyan odaadással beszélt, hogy lenyűgözte hallgatóságát.

Móré Imre kalandos élete