szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Történelem

37 perce

Móré Imre filmbe illő története!

Címkék#Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület#Móré Imre#élet

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület vendége volt a napokban az örökifjú Móré Imre. Móré Imre filmbe illő története!

Vaol.hu
Móré Imre filmbe illő története!

Móré Imre és a hallgatóság.

Fotó: VN/Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület

Egy nem mindennapi élettörténettel ismerkedhettek meg azok sportbarátok, akik ellátogattak a már 95. életévébe forduló Móré Imre élménybeszámolójára - a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület által rendezett közönségtalálkozónak a Malom Söröző olimpiai terme ad otthont.

Móré Imre
Móré Imre és Gál László
Fotó: VN/Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület

A beszélgetést Halmay egyesület elnöke, Gál László moderálta. A korát meghazudtolva fiatalos fizikai és szellemi állapotnak örvendő egykori labdarúgó és edző, Móré Imre  kalandokban gazdag életútjáról olyan odaadással beszélt, hogy lenyűgözte hallgatóságát.

Móré Imre kalandos élete

  • Móré Imre 1931-ben Cecén születet, ahol édesapja 1922-ben egyik alapítója volt a Cecei SE-nek. Az 1940-1941-es idényben az úgynevezett mezítlábas kölyökbajnokságban már a helyi csapatot erősítette. Majd 13 évesen (!) a felnőttek között is bemutatkozhatott. A Székesfehérvári TC-n keresztül vezetett az útja az MTK-ba. Egy toborzón választották ki és rögtön az egykori válogatott labdarúgó, Bodola Gyula csoportjába került. Az ifjúsági, majd a tartalék csapatban szerepelt - sok kiváló futballista játszott akkoriban a kék-fehér klubban. Az Aranycsapat tagjai közül legjobb barátja Lantos Mihály volt, de Hidegkuti Nándor, Sándor Csikar, Gellér Sándor és a többiek is befogadták. Az első csapatban a talpig úriember Kovács Imre szerepelt a posztján, aki külön is foglalkozott vele. A Szombathelyről elszármazott bohém válogatott kapussal, Fazekas Árpáddal is remek viszonyt ápolt.
  • Időközben három évig tudósította sportnapilapot, a Népsportot. Sőt, 1951-től 1954-ig – jó megjelenésének köszönhetően – férfi divatmodellként is dolgozott. Puskás Ferencet élete végéig igaz barátjának tudhatta. Egyszer, már a Bp. Építők játékosaként a Latorca utcai villanyfényes pályán a válogatott felkészülési mérkőzésén szerepelt ellene, sőt neki kellett volna kikapcsolni a játékból. Amikor Öcsi gólt lőtt mellőle, kivette a labdát a hálóból és megmutatta neki: „Imikém, ezt a labdát jól nézd meg, mert ezzel nem fogsz többet találkozni!”
  • 1956-ban egyetemistaként, doktori disszertációjára készülve aktívan részt vett a felkelés fegyveres harcaiban is, így a forradalom leverését követően kénytelen volt elhagyni hazáját.Svédországba emigrált. Eskilstunában, Belgiumban és Luxemburgban futballozott, majd belevágott az ausztrál kalandba. A Soccer Club Melbourne-ben és a Canberra Juventusban is két-két évet lehúzott, de nem a foci miatt maradt számára emlékezetes a kenguruk földje. Egy 33 napos hajóúton ismerte meg későbbi feleségét, Krisztinát. Két fiúk született,  Imre és Niclas Péter, akik napjainkban is Svédországban élnek családjukkal. Móré Imre Krisztina 2009-ben bekövetkezett halála után visszaköltözött Magyarországra. Budapesten és Pápán él, megtalálta Editet, új párját is, aki bearanyozza életét.
Móré Imre
Fotó: VN/Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület
  • Ausztráliából 1965-ben visszatért Svédországba, ahol negyven évig különböző svéd férfi és női csapatoknál dolgozott edzőként. Elvégezte a kölni futballakadémiát, majd megszerezte a legmagasabb svéd edzői licencet. Ő hozta létre Svédországban az első labdarúgó iskolát. A Karlskoga együttesénél játékosa volt a későbbi világhírű edző, angol szövetségi kapitány, a tavaly rákbetegségben elhunyt Sven-Göran Eriksson. Halála előtt egy héttel beszélt vele, „Svenni” még akkor is Mesternek szólította. Közben a kilencvenes évek elején dolgozott Veszprémben és Keszthelyen is. 1993-ban, Cece fennállásának 800. évfordulója alkalmából a nagyközség díszpolgárává választották. 2005-ben, a Svéd Labdarúgó Szövetség 100 éves jubileumán – első magyarként – megkapta a legmagasabb svéd sportkitüntetést, a Sportszolgálatért Díj Arany fokozatát. A díjat Lennart Johannson, az UEFA akkori elnöke adta át.
  • Móré Imrét a hallgatóság is kérdezhette, így szóba került többek között az 1958-as svédországi labdarúgó világbajnokság, a híres 3:3-as magyar-svéd mérkőzés, barátsága Papp Lászlóval, aktív kapcsolata szeretett klubjával, az MTK-val, első hazatérése 1956 után, de még a nagyon csinos svéd lányok sem maradhattak ki a beszélgetésből.

Móré Imre – saját bevallása szerint – szerencsés embernek mondhatja magát, a Jóisten egész életében a tenyerén hordozta, mindenütt szeretet és megbecsülés övezte. Szinte mindent Svédországnak és a labdarúgásnak köszönhet, de soha nem felejtette el, hogy honnan jött, mindig büszkén vallotta magát ceceinek és magyarnak. A beszélgetés végén a jelenlévők hosszas tapssal köszönték meg az emlékezetes estet Imre bácsinak.

 

Móré Imre és a hallgatóság
Fotó: VN/Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület neves vendége – Marton János kalauzolásával – az élménybeszámoló előtt kilátogatott a Király Sportlétesítménybe is, ahol Király Gábor, 108-szoros válogatott kapus nagy szeretettel fogadta. Érdekesség, legutóbb 2004-ben Solnában, a svéd-magyar válogatott mérkőzésen találkoztak utoljára, ahol Móré Imre a Svéd Labdarúgó Szövetség megbízásából koordinálta a magyar küldöttséget. Imre bácsi az élménybeszámolón Király Gábor példaképével, Hegedüs Péterrel is találkozott, akire szintén nagy hatással volt az unicumnak számító előadás. 

A Haladás Sportlétesítmény sem maradhatott ki a városi sétából. Imre bácsi fejet hajtott két szombathelyi legendás futballista, Halmosi Zoltán és Szarka Zoltán emléktáblájánál, tisztelettel adózott emlékük előtt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu