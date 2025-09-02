szeptember 2., kedd

Hagyományőrzés

10 perce

Móré Imre Szombathelyen!

Címkék#Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület#Szombathely#Móré Imre

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület meghívásánek eleget téve Szombathelyre érkezik egy kivételes sportember, egykori labdarúgó, edző, Móré Imre. Móré Imre: csütörök, 18.00, Malom Söröző.

Tóth Gábor

 A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület - és Szombathely - vendége lesz az örökifjú Móré Imre. A baráti beszélgetés csütörtökön 18 órakor kezdődik, a közönségtalálkozónak a Malom Söröző olimpiai terme ad otthont.

Móré Imre
Móré Imre Szombathelyre érkezik.
Forrás: Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület

Érdekes találkozásra várja a futballbarátokat a Halmay egyesület. Elfogadta meghívást egy szombathelyi élménybeszámolóra Móré Imre, egykori labdarúgó, majd edző, aki Svédországban óriási megbecsülést vívott ki magának.

A rendezvény ideje és helye: 2025. szeptember 4, 18 óra, Malom Söröző Olimpia terme

Móré Imre - egy érdekes pályafutás, egy mozgalmas élet

Móré Imre1931-ben Cecén született. Három évig játszott az MTK-ban, emellett újságíróként és férfi divatmodellként is dolgozott. 1956-ban egyetemistaként részt vett a forradalomban, ezt követően Svédországba emigrált. A svéd liga mellett focizott Belgiumban, Luxemburgban és Ausztráliában, több svéd csapatnál is edzősködött. A Karlskoga együttesénél ő edzette a későbbi világhírű trénert, a tavaly rákbetegségben elhunyt Sven-Göran Erikssont. 1993-as nyugdíjba vonulásáig számos klubnál dolgozott, köztük női csapatoknál is. 2005-ben, a Svéd Labdarúgó Szövetség 100 éves jubileumán – első magyarként – megkapta a legmagasabb svéd sportkitüntetést. Ma már újra Magyarországon él. A jelenleg 94 éves egykori labdarúgó és edző kiváló egészségnek örvend és örömmel tesz eleget a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület meghívásának.

A szervezők mindenkit szeretettel várunak az érdekesnek ígérkező élménybeszámolóra.

 

 

