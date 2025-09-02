2 órája
Nem volt esélye az SZKKA-nak Győrött - fotók
A női kézilabda NB I 1. fordulójában a Szombathelyi KKA 17 góllal kikapott a bajnoki címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC vendégeként.
Győri Audi ETO KC–Szombathelyi KKA 37-20 (18-10). Győr, 2361 néző, női NB I-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Dáné, Marton Zs.
Győr: Sako – Varga D. 1, Housheer 6 (3), Lagerquist 1, Dulfer 1, K. Jörgensen 1, Van Wetering 8. Csere: Lukács B. (kapus), Kristiansen 5, De Paula 6, Hagman 6, Blohm 1, Zákányi, Breistöl 1. Edző: Per Johansson.
SZKKA: N. de Almeida – Szemes 1, Kiprijanovszka 1, Pődör R. 10 (4), Pásztor 2, Ivancok-Soltic 2 (1), Sallai 2. Csere: Szimics, Korsós A. (kapusok), Smetková 2, Dzsatevszka, Varga N., M. de Souza, Szeberényi. Edző: Gyurka János.
A hazaiak edzője, nem számíthatott több alapemberére, hiányzott a meccskeretből Kari Brattset Dale, Estellen Nze Minko, Sandra Toft, Győri-Lukács Viktória, Szemerey Zsófi és Tjasa Stanko .
Az első tíz percben szorosan alakult a meccs, aztán a győriek fokozatosan elhúztak és végül simán nyertek.
Győri Audi ETO KC–Szombathelyi KKA NB I.-es kézilabda-mérkőzésFotók: Csapó Balázs/Kisalföld
Per Johansson: – Támadásban szerettük volna megjátszani a széleket és a beállókat, ezt nagyjából sikerült megvalósítani. Sok jó egyéni teljesítmény volt nálunk, külön öröm, hogy olyanok is jól játszottak, akik kisebb sérüléssel bajlódtak a közelmúltban.
Gyurka János: – A kezdeti helyzeteinket kihagytuk, ki nem kényszerített hibákat követtünk el és ezzel lendületbe hoztuk a hazai csapatot. Próbáltunk szoros meccset játszani, de a sok eladott labdánkat a gyors kézilabdát játszó győriek kihasználták. Volt tartása a csapatunknak, de az eredményességhez tovább kell dolgoznunk.