Nem volt esélye az SZKKA-nak Győrött - fotók

Győri Audi ETO KC–Szombathelyi KKA 37-20 (18-10). Győr, 2361 néző, női NB I-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Dáné, Marton Zs.

A kézilabda NB I nyitányán a zöld mezes győri gárda 37-20-ra nyert

Fotó: Csapó Balázs/Kisalföld

Győr: Sako – Varga D. 1, Housheer 6 (3), Lagerquist 1, Dulfer 1, K. Jörgensen 1, Van Wetering 8. Csere: Lukács B. (kapus), Kristiansen 5, De Paula 6, Hagman 6, Blohm 1, Zákányi, Breistöl 1. Edző: Per Johansson.

SZKKA: N. de Almeida – Szemes 1, Kiprijanovszka 1, Pődör R. 10 (4), Pásztor 2, Ivancok-Soltic 2 (1), Sallai 2. Csere: Szimics, Korsós A. (kapusok), Smetková 2, Dzsatevszka, Varga N., M. de Souza, Szeberényi. Edző: Gyurka János.

A hazaiak edzője, nem számíthatott több alapemberére, hiányzott a meccskeretből Kari Brattset Dale, Estellen Nze Minko, Sandra Toft, Győri-Lukács Viktória, Szemerey Zsófi és Tjasa Stanko .

Az első tíz percben szorosan alakult a meccs, aztán a győriek fokozatosan elhúztak és végül simán nyertek.