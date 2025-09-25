szeptember 26., péntek

Foci

12 órája

Női labdarúgás: az újoncnál a Viktoria FC

A női labdarúgó NB I 6. fordulójában szombaton 16 órakor a Viktoria FC az újonc Budaörs othonában lép pályára.

Pum András

Az egy győzelemmel és öt vereséggel, három ponttal a 10. helyen álló budaörsi együttes a 4. fordulóban aratta egyetlen eddigi sikerét, akkor a Szekszárdot 7-3-re legyőzte. Ezen kívül Diósgyőrben 2-1-re, Újpesten 2-0-ra, Budaörsön 3-0-ra kapott ki, míg hazai pályán az ETO ellen 4-0-ra maradt alul. A zöld-fehéreknél Papp, Malesic, Trbojevic, Sárosi személyében több rutinos labdarúgó is szerepel. Legeredményesebb futballistájuk a 19 éves Németh Virág. Ami a Viktoriát illeti, a vasiak egy döntetlennel, négy vereséggel, egy ponttal a 11. helyen tanyáznak - egy hellyel lemaradva a budaörsiek mögött. A Viktoria otthon 2-0-ra kikapott az Újpesttől, idegenben 1-0-ra Győrött, 2-0-ra Pécsett, 4-0-ra az MTK-tól, Szekszárdon pedig 2-2-es döntetlennel zárt.

-mondta Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője. - 

 

