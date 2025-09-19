Perenyei tekeünnep: tíz év után újra találkoztak a tekézőben - fotók

Tíz év után újra találkoztak a perenyei tekézőben a Perenyei Teke Klub egykori játékosai és edzői, akik közösen ünnepelték meg a klub 30 éves fennállását. A korábbi, 25 éves találkozó a covid miatt sajnos elmaradt. A jó hangulatú rendezvényen a klubtagok felelevenítették a számtalan közös emléket, megemlékeztek egykori játékostársaikról, akik már sajnos nem lehettek köztük.

A perenyei tekeünnepen: Guttmann József (balról a második), Imre Viktória perenyei polgármester, tőle kettővel jobbra Majthényi László.

Fotó: VN/Perenyei Teke Klub



Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Majthényi László a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, aki a Perenyei Teke Klub részére fennállásának 30. évfordulója alkalmából elismerő oklevelet, Guttmann József részére pedig emlékérmet adományozott.

A közös vacsora után a csapat tagjai köszöntötték volt edzőjüket – Lőrincz Lászlót – 83. születésnapja alkalmából.