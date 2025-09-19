szeptember 19., péntek

Ünnep

17 perce

Perenyei tekeünnep: tíz év után újra találkoztak a tekézőben - fotók

Címkék#Vas Vármegyei Közgyűlés#emlékérm#Perenyei Teke Klub

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke emlékérmet adott át Guttmann Józsefnek, a Perenyei Teke Klub elnökének és elismerő oklevelet a klub részére.

Pum András

Tíz év után újra találkoztak a perenyei tekézőben  a Perenyei Teke Klub egykori játékosai és edzői, akik közösen ünnepelték meg a klub 30 éves fennállását. A korábbi, 25 éves találkozó a covid miatt sajnos elmaradt. A jó hangulatú rendezvényen a klubtagok felelevenítették a számtalan közös emléket, megemlékeztek egykori játékostársaikról, akik már sajnos nem lehettek köztük. 

perenyei
A perenyei tekeünnepen: Guttmann József (balról a második), Imre Viktória perenyei polgármester, tőle kettővel jobbra Majthényi László. 
Fotó: VN/Perenyei Teke Klub


Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Majthényi László a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, aki a Perenyei Teke Klub részére fennállásának 30. évfordulója alkalmából elismerő oklevelet, Guttmann József részére pedig emlékérmet adományozott.
A közös vacsora után a csapat tagjai köszöntötték volt edzőjüket – Lőrincz Lászlót – 83. születésnapja alkalmából.

Perenyei tekeünnep

Fotók: Perenyei Teke Klub

Nem indul a bajnokságban a perenyei tekecsapat

A 2024/25-ös szezonban a férfi csapat az NB II. Nyugati csoportjában második helyezést szerzett, ennek köszönhetően osztályozó mérkőzést harcolt ki az NB I. osztályba kerülésért, ahol sajnos alulmaradt. Több játékosuk NB I-es csapatban kívánta folytatni a pályafutását, ezért létszámproblémák miatt a csapat nem indult az idei bajnoki szezonban.

 

