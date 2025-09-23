szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Színes a kínálat

Programkavalkád a Haladásnál!

Vas Vármegye legnagyobb sportegyesülete az Európai Sporthéthez csatlakozva szerdától szombatig érdekes, színes kínálattal várja az érdeklődőket.

Horváth Zoltán Szabolcs
Fotó: Szendi Péter

A rendezvénysorozat szeptember 24-én szerdán 18:30 órakor kezdődik a Haladás Sportkomplexumban található Ratmayer Sport & Game Barban, ahol Szabados Ármin lesz a vendég. Az U20-as Európa-bajnok kalapácsvetővel pódiumbeszélgetést hallgathatnak az érdeklődők, akik részletes beszámolót kaphatnak a felnőtt világbajnoki 8. helyezett sportolói eddigi pályafutásáról, céljairól, küzdelmeiről.

A programkavalkád csütörtökön 16.30 órakor Haladás Kupa II. Sakk Snellversennyel folytatódik, melynek szintén a Ratmayer ad otthont. Nevezni akár a helyszínen is lehet.

Pénteken 20.00 órakor a Nagy Sportkvízre várjuk a játékos kedvű sportbarátokat a Ratmayerbe. Maximum 6 fős csapatok indulhatnak. Előzetesen regisztrálni a [email protected] címen kell.

Szeptember 27-én szombaton következik a rendezvénysorozat csúcspontja, amikor is 10.00 és 14.00 óra között a Haladás Sportágválasztó keretében mutatkozik be az egyesület több, mint 10 szakosztálya. A helyszín a Hali Sportkomplexum sportcsarnoka lesz.

Szombaton reggel 9.00 órakor a Sportligetben kezdődik a GATYA Kupa amatőr teniszverseny.

Délután 14.00 órakor pedig a Ratmayerben a Haladás Open amatőr dartsverseny indul (regisztráció: ITT!).

