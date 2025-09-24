szeptember 24., szerda

Futsal

2 órája

Románia-Magyarország: félbeszakadt az Eb-ről döntő meccs, hiába! (videó)

Címkék#félbeszakad#sport#eb#foci

Az Európa-bajnoki pótselejtező második felvonásán a magyar futsalválogatott nagy csatában nyert Romániában. Románia-Magyarország: félbeszakadt a meccs, de kijutottunk az Eb-re!

Vaol.hu

Futsal, Európa-bajnoki pótselejtező: Románia-Magyarország - második felvonás.

Románia-Magyarország
Románia-Magyarország- Hadházi a román játékosok gyűrűjében.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az Európa-bajnoki pótselejtező első, magyarországi, debreceni mérkőzésén a magyar válogatott sovány előnyt harcolt ki magának, 3-2-re nyert. Szerdán este Romániában, Craiovában rendezték a visszavágót - telt ház, közel 4000 szurkoló előtt. A magyar válogatott keretében több volt Haladás-játékos kapott helyet: Alasztics Marcell, Hadházi Sándor, Rutai Balázs és Bencsik Roland.

A románok eddig négyszer (2007, 2012, 2014, 2018), míg a magyarok háromszor (2005, 2010, 2016) szerepeltek a kontinensviadalon - nem mostanában.

Románia-Magyarország - jegyzőkönyv

Románia - Magyarország 2-2(2-1). Craiova, 4000 néző, válogatott futsalmérkőzés, Európa-bajnoki pótselejtező, visszavágó, vezette: Veselic, Peric, Zahovic, Petek (szlovének).

Magyarország: Alasztics - Da Silva, Nagy, Rábl, Büki. Csere: Faragó (kapus), Hadházi, Fekete, Bencsik, Szalmás, Rutai, Suscsák, Szabó, Kajtár. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor Cabrera.

Gólszerzők: Nastai (5.), Araujo (15), ill. Rábl (8.). Büki (38.)

A magyar válogatott ismét jó, lendületes játékkal kezdett, mégis a románok szerztek vezetést. Aztán elszabadult a pokol a csarnokban: a 6. percben ugyanis nézőtéri rendbontás miatt félbeszakadt a meccs. A hazai szurkolók egy része összeverekedett a rendőrökkel, a biztonsági személyzettel, a szurkolók a pályán rohangáltak, petárdák robbantak. Egészen pontosan 34 percet állt a játék, a csapatok az öltözőpbe vonultak - de végül folytatódott a meccs. A kaotikus viszonyok közepette egyenlített a magyar csapat, majd kisbüntetőt hibázott... A románok viszont berúgták a tízméteresüket, így 2-1-es hazai vezetést mutatott az eredményjelző a szünetben. Az első félidő a kényszerszünet miatt 80 percig tartott...

Fordulás után is nagy hőfokon játszottak a csapatok, mindkét kapu előtt akadt komoly helyzet - Alasztics is nagyokat védett. Fogytak a percek, gól nem esett, fokozódott a feszültség. Szűk két perccel a vége előtt aztán Büki bombázott be egy kipattanót - a 2-2-es állás pedig magyar továbbjutást jelentett! Románia időt kért, és átállt vészkapus játékra, de már nem tudott kapuba találni.

Románia-Magyarország
Románia-Magyarország: kijutottunk az Eb-re!
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Így Magyarország kijutott a 2026-os Európa-bajnokságra! A meccs képe, a helyzetek száma alapján megérdemelten!

 

 

