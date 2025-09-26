Sakk: elrajtoltak a csapatbajnokságok

A Szuperligában a Haladás VSE I. mellett az NB I.-ből feljutott Szentgotthárd-Alsószölnök TSE képviseli vármegyénket. Az NB I.-ben a Haladás VSE II. indult Vasból. Az NB II.-ben a Sárvár Sakk Club SE, az Arborétum-Herény SE és a Haladás VSE III. mellett az NB III.-ból feljutott, újonc HSE Vasalja a negyedik vasi csapat. Utóbbi együttes a bajnokesélyes Sentimento Ajka BSK elleni remek győzelemmel kezdett.

Kovács András és csapata, a HSE Vasalja szép győzelemmel nyitotta az NB II-es bajnokságot

Fotó: VN/HSE Vasalja

Sakk: A Szuperliga, az NB I és az NB II vasi eredményei

Haladás VSE I.–Maróczy SE 6-4. Hévíz, Szuperliga-sakkmérkőzés, 1. forduló. Győzött: Jankovic, Németh M., ifj. Gombócz, Csontos. Remizett: Ruck R., Palac, Borhy, Lakos.

Szentgotthárd-Alsószölnök TSE–MTK Budapest 4,5-5,5. Hévíz, Szuperliga-sakkmérkőzés, 1. forduló. Győzött: Vrencian, Makk R., Kiss J. Remizett: Dankházi, Takács B., Kramár.

ASE Paks–Haladás VSE I. 5,5-4,5. Hévíz, Szuper­liga-sakkmérkőzés, 2. forduló.

Győzött: Palac, Bálint. Remizett: Ruck R., dr. Kovács, Borhy, Mészáros, Lakos.

Biatorbágy SC–Szentgotthárd-Alsószölnök TSE 6,5-3,5. Hévíz, Szuperliga-sakkmérkőzés, 2. forduló. Győzött: Kramár, Kiss J. Remizett: Dankházi, Buzás, Buzeti.

Haladás VSE II.–Hüti SC 7,5-4,5. Szombathely, Haladás Sportkomplexum, NB I.-es sakkmérkőzés.

Győzött: Csonka, Szukics, Apró, Pápai, Tomasics. Remizett: Kiss A., Ruck T., Csontos, Egri, Colev.

HSE Vasalja–Sentimento Ajka BSK 7-5. Vasalja, NB II.-es sakkmérkőzés.

Győzött: Varga T., Sélley, Kovács A., Marton, Nagy G. Remizett: Tóth T., dr. Csorba, Grüll, Csiszár.

Szigetközi Sakkozók–Sárvári Sakk Club SE 6-6. Hédervár, NB II.-es sakkmérkőzés.

Győzött: Balka, Ódor, Szép, Papp. Remizett: Smidéliusz, Ongai, Zsíros, Katona.

Spartacus Sportkör–Arborétum Herény 9-3. Keszthely, NB II.-es sakkmérkőzés.

Győzött: Finy. Remizett: Marton, Bodorkós, Szalay, Bárdics Mi.

Haladás VSE III.–Ezüst Huszár SE 7,5-4,5. Szombathely, Haladás Sportkomplexum, NB II.-es sakkmérkőzés.

Győzött: Jókai, Joó, Kató, Lovasi B., Lovasi V. Remizett: Hajdú, Oláh, Pergel B., Dorner, Bolla.

Kovács András és csapata, az újonc Vasalja győzelemmel kezdte a bajnokságot. Fotó: vasalja

