Sakk: elrajtoltak a csapatbajnokságok
Megkezdődött a sakk Szuperliga, valamint az NB I. és az NB II. A Szuperligában dupla fordulóval rajtolt a 2025/2026-os bajnokság.
A Szuperligában a Haladás VSE I. mellett az NB I.-ből feljutott Szentgotthárd-Alsószölnök TSE képviseli vármegyénket. Az NB I.-ben a Haladás VSE II. indult Vasból. Az NB II.-ben a Sárvár Sakk Club SE, az Arborétum-Herény SE és a Haladás VSE III. mellett az NB III.-ból feljutott, újonc HSE Vasalja a negyedik vasi csapat. Utóbbi együttes a bajnokesélyes Sentimento Ajka BSK elleni remek győzelemmel kezdett.
Sakk: A Szuperliga, az NB I és az NB II vasi eredményei
Haladás VSE I.–Maróczy SE 6-4. Hévíz, Szuperliga-sakkmérkőzés, 1. forduló. Győzött: Jankovic, Németh M., ifj. Gombócz, Csontos. Remizett: Ruck R., Palac, Borhy, Lakos.
Szentgotthárd-Alsószölnök TSE–MTK Budapest 4,5-5,5. Hévíz, Szuperliga-sakkmérkőzés, 1. forduló. Győzött: Vrencian, Makk R., Kiss J. Remizett: Dankházi, Takács B., Kramár.
ASE Paks–Haladás VSE I. 5,5-4,5. Hévíz, Szuperliga-sakkmérkőzés, 2. forduló.
Győzött: Palac, Bálint. Remizett: Ruck R., dr. Kovács, Borhy, Mészáros, Lakos.
Biatorbágy SC–Szentgotthárd-Alsószölnök TSE 6,5-3,5. Hévíz, Szuperliga-sakkmérkőzés, 2. forduló. Győzött: Kramár, Kiss J. Remizett: Dankházi, Buzás, Buzeti.
Haladás VSE II.–Hüti SC 7,5-4,5. Szombathely, Haladás Sportkomplexum, NB I.-es sakkmérkőzés.
Győzött: Csonka, Szukics, Apró, Pápai, Tomasics. Remizett: Kiss A., Ruck T., Csontos, Egri, Colev.
HSE Vasalja–Sentimento Ajka BSK 7-5. Vasalja, NB II.-es sakkmérkőzés.
Győzött: Varga T., Sélley, Kovács A., Marton, Nagy G. Remizett: Tóth T., dr. Csorba, Grüll, Csiszár.
Szigetközi Sakkozók–Sárvári Sakk Club SE 6-6. Hédervár, NB II.-es sakkmérkőzés.
Győzött: Balka, Ódor, Szép, Papp. Remizett: Smidéliusz, Ongai, Zsíros, Katona.
Spartacus Sportkör–Arborétum Herény 9-3. Keszthely, NB II.-es sakkmérkőzés.
Győzött: Finy. Remizett: Marton, Bodorkós, Szalay, Bárdics Mi.
Haladás VSE III.–Ezüst Huszár SE 7,5-4,5. Szombathely, Haladás Sportkomplexum, NB II.-es sakkmérkőzés.
Győzött: Jókai, Joó, Kató, Lovasi B., Lovasi V. Remizett: Hajdú, Oláh, Pergel B., Dorner, Bolla.
Kovács András és csapata, az újonc Vasalja győzelemmel kezdte a bajnokságot. Fotó: vasalja