Sákovics Péter a világranglista élén!

Racketlon: Sákovics Péter nagy formában van!

Sákovics Péter - és néhány érem.

Fotó: VN/Haladás VSE

Sákovics Péter Szlovéniában

Szlovéniában, Ljubljanában +60-as korosztályban, mix kategóriában nyert racketlon tornát a budapesti Balta Rózsával az oldalán. A döntőben egy végső győzelemre is esélyesnek tartott ausztrál párost győztek le. Sákovics a megszerzett 700 ponttal a +65 mix világranglista élére ugrott – ami nagyszerű eredmény. A HVSE versenyzője párosban (+65) is döntőt játszott a szintén budapesti Amberger Árpáddal, de nem bírtak a jó napot kifogó spanyol duóval. A szombathelyi sportember egyéniben (+65) is kiválóan szerepelt: legyőzte azt a spanyol riválist, akitől párosban vereséget szenvedett, majd egy német játékost búcsúztatott, végül csak a későbbi tornagyőztes osztrák Pansy tudta megállítani az elődöntőben, így bronzérmes lett.

Sákovics Péter Keszthelyen

Keszthelyen párosban (+65) jött össze egy aranyérem a gyöngyösi Szekrényes Zsolt partnereként. Egyéniben (+65) is fináléba jutott. De ehhez le kellett győzni első körben a nagykanizsai Baranyást, majd egy második kiemelt francia játékost, akit a végső győzelemre is esélyesnek tartottak. Az elődöntőben az osztrák Riderer sem talált fogást a szombathelyi sportolón. Sákovics a döntőben is helyt állt, de válogatott csapattársa, Szekrényes Zsolt ezúttal jobbnak bizonyult. Vegyes párosban egy korosztállyal lejjebb (+60) a budapesti Szerencsésné Miltényi Éva párjaként pedig sikerült még egy bronzérmet is begyűjteni.